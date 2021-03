Un annonceur d’une émission en ligne a adressé des commentaires racistes et hautement incendiaires à l’équipe de basket-ball féminine de Norman (Oklahoma) avant son match de quart de finale avec Midwest City jeudi à Sapulpa.

Matt Rowan, propriétaire et exploitant du service de streaming OSPN, a déclaré à The Oklahoman qu’il était la personne qui avait fait ces remarques insensibles au racisme.

Un micro en direct l’a surpris en train de faire des commentaires racistes après que des membres de l’équipe de basket-ball des filles normandes se sont agenouillés pour l’hymne national.

Rowan, tout en diffusant sur le réseau NFHS, peut être entendu dire: « Ils sont à genoux? (Explétif) (insulte raciale). J’espère que Norman se fera botter le cul. (Explétif) eux. J’espère qu’ils perdent …

« Ils vont s’agenouiller comme ça? Bon sang non. »

Rowan s’est excusé vendredi et a blâmé son utilisation d’un langage raciste sur sa glycémie.

« Je vais déclarer que je souffre de diabète de type 1 et que pendant le match, mon taux de sucre a augmenté », a déclaré Rowan dans une déclaration écrite. « Sans excuser mes remarques, il n’est pas inhabituel lorsque mes pics de sucre me désorientent et que je dis souvent des choses qui ne sont pas appropriées ainsi que blessantes. Je ne crois pas que j’aurais fait des déclarations aussi horribles sans mon pic de sucre. »

Rowan a déclaré que Scott Sapulpa, dont The Oklahoman avait précédemment rapporté avoir dit ces remarques, n’avait fait aucun des commentaires offensants. Sapulpa diffusait le match avec Rowan jeudi.

L’équipe de basket-ball des filles normandes a joué contre Tulsa Union vendredi en demi-finale à Sapulpa. Les spectateurs ont applaudi alors que les deux équipes se mettaient à genoux pendant l’hymne national.

La vidéo des commentaires de Rowan est devenue virale vendredi matin. Le surintendant des écoles publiques de Norman, Nick Migliorino, a publié une déclaration condamnant les «paroles dégoûtantes» de Rowan comme discours de haine.

«Nous soutenons pleinement le droit de nos étudiants à la liberté d’expression et notre objectif immédiat est de soutenir ces filles, leurs entraîneurs et leurs familles, en particulier nos étudiants noirs et notre personnel d’entraîneurs», a déclaré Migliorino. « Il est tragique que le travail acharné et les compétences de cette équipe soient éclipsés par les paroles ignobles et malignes de ces personnes. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir et élever notre équipe et toutes les personnes touchées par cet incident. »

Le district scolaire normand s’appuiera uniquement sur son partenaire communautaire de longue date, SportsTalk Media, pour diffuser en direct le reste du tournoi, a déclaré Migliorino.

Les écoles publiques de Tahlequah ont déclaré vendredi après-midi dans un message Facebook qu’elles avaient utilisé la même équipe de diffusion dans le passé, mais qu’elles n’allaient pas de l’avant.

Rowan a été embauché par l’instance dirigeante de tous les sports de lycée de l’État, l’Oklahoma Secondary School Activities Association, pour diffuser le match sur le réseau NFHS. L’OSSAA et la NFHS ont tous deux publié des déclarations d’excuses vendredi matin.

« Au nom du réseau NFHS et de l’OSSAA, nous nous excusons sincèrement que cela se soit produit lors de l’un de nos événements. Pendant que nous enquêtons actuellement sur l’incident, cet équipage ne fera plus de matchs pour le reste de nos championnats. Ce type de aucun comportement ne sera toléré par quiconque représentant la NFHS ou l’OSSAA.Les éliminatoires des tournois d’État sont un moment privilégié pour nos écoles, leurs élèves et leurs communautés, et tout ce qui est contre-productif aux activités éducatives sera traité immédiatement et de manière appropriée.

« Nous ferons d’autres commentaires à la fin de notre enquête. »

Le NFHS a déclaré qu’il était « écœuré » par les commentaires de Rowan.

« Les pensées exprimées ne représentent en aucun cas le réseau NFHS et nous sommes scandalisés qu’ils aient trouvé leur chemin dans notre production », a déclaré le réseau dans un communiqué. « Nous nous excusons sincèrement auprès des étudiants, de leurs familles et de toute la communauté pour avoir exprimé des commentaires aussi ignorants pendant la diffusion. Nous enquêtons de manière agressive sur l’incident et nous nous assurerons que toute personne responsable n’aura aucune relation avec le réseau NFHS. »

Le maire normand Breea Clark a déclaré qu’une déclaration ne suffisait pas du réseau ou de l’OSSAA. Pour éviter qu’un incident similaire ne se reproduise, elle a appelé à une action mesurable de la part de l’OSSAA, comme une formation sur les préjugés implicites ou le dépistage des annonceurs embauchés pour les jeux du lycée de l’Oklahoma.

Clark a dit qu’elle organiserait une assemblée publique avec des jeunes normands pour entendre leurs commentaires. Le maire a été en contact avec les parents des joueurs visés par des insultes racistes.

« J’ai demandé: » Comment va ta fille? « , Dit Clark. « Elle a dit que sa réponse était: » C’est pourquoi nous nous agenouillons « , car il y a un problème. Ces jeunes femmes courageuses n’ont pas peur de le résoudre et de l’appeler quand elles le voient. Ce sont de vrais héros dans cette situation. »

Le surintendant d’État Joy Hofmeister a qualifié ces commentaires de «répugnants et vils».

« Il est essentiel pour nous tous d’être clair que le racisme n’a pas sa place dans la société et ne doit jamais être toléré, en particulier dans nos écoles publiques », a déclaré Hofmeister. « J’ai mal au cœur pour les jeunes athlètes féminines qui ont été soumises à cette tirade haineuse et dégoûtante. »

Le président de la NAACP d’Oklahoma City, Garland Pruitt, a félicité les étudiants qui se sont agenouillés pendant l’hymne national – un geste qui est devenu un symbole de protestation contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

Pruitt a déclaré que les commentaires de l’annonceur reflétaient la « même attitude » des législateurs de l’Oklahoma qui ont avancé cette semaine un projet de loi qui accorderait l’immunité aux conducteurs qui grève les manifestants.

Il a déclaré que c’était un autre exemple de l’échec de la protection des personnes de couleur dans l’Oklahoma, un État qui a jadis mené le monde en matière de taux d’incarcération et se classe régulièrement parmi les derniers en matière de financement de l’éducation.

« Quand je l’ai entendu pour la première fois, je me suis dit: ‘Encore un jour dans le quartier' », a déclaré Pruitt. « En d’autres termes, ce sont le type d’attitudes que trop de ceux qui sont en mesure de corriger, de corriger, changer, résoudre les problèmes ont tendance à prendre. »

Ce n’est pas la première fois en séries éliminatoires de basketball au lycée que des étudiants sont victimes d’abus racistes.

Une bagarre a éclaté le 25 février au gymnase du lycée de Newcastle après que des étudiants aient ciblé des joueurs afro-américains du lycée John Marshall avec des insultes raciales. La surintendante de Newcastle, Melonie Hau, s’est excusée et a déclaré qu’un étudiant qui utilisait un langage raciste avait été sanctionné.

Cependant, le district scolaire a contesté les allégations selon lesquelles des insultes raciales auraient éclaté de la section étudiante de Newcastle tout au long du match de basket-ball alors que la supervision d’adultes était à portée de voix. Les écoles publiques d’Oklahoma City ont déclaré que son enquête sur l’incident avait conclu que les étudiants avaient utilisé des railleries racistes tout au long de la soirée.

«Je le dis clairement – nos enfants, notre personnel, nos parents et nos partisans ne devraient jamais avoir à faire face à des attaques et insultes raciales lors d’un événement scolaire», a déclaré la présidente du conseil scolaire d’Oklahoma City, Paula Lewis, dans une déclaration écrite. «Nos enfants ne devraient pas se sentir obligés de se battre pour se défendre.»

Le journaliste Cameron Jourdan couvre les sports de lycée dans le métro et l’État d’Oklahoma City. Vous avez une idée d’histoire pour Cameron? Il peut être joint à cjourdan@oklahoman.com ou sur Twitter à @Cam_Jourdan.