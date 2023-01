Un annonceur de la radio NC State suspendu après une remarque raciste sur un match de bowling

L’annonceur de la radio NC State, Gary Hahn, a été suspendu immédiatement après le Duke’s Mayo Bowl pour un commentaire raciste qu’il a fait à l’antenne.

NC State a perdu contre le Maryland dans le Duke’s Mayo Bowl, mais la défaite sur le terrain de football était loin d’être la pire chose qui se soit produite dans la communauté Wolfpack vendredi.

L’annonceur radio Gary Hahn s’est embarrassé ainsi que le Wolfpack avec un commentaire qu’il a fait pendant l’émission.

Lors de la mise à jour du score du Sun Bowl entre UCLA et Pitt, Hahn a fait une référence totalement inutile et inappropriée à l’immigration.

“Parmi tous les étrangers en situation irrégulière à El Paso, c’est UCLA 14 et Pittsburgh 6”, a déclaré Hahn.

Un annonceur de la radio NC State immédiatement suspendu après une remarque raciste sur un match de bowling

Il n’a pas fallu longtemps aux auditeurs pour l’appeler pour la remarque et son employeur, Learfield, l’a rapidement suspendu indéfiniment.

“Learfield a suspendu indéfiniment l’annonceur play-by-play de Wolfpack Sports Network, Gary Hahn, de son accord à la suite de commentaires faits lors de l’émission de radio Duke’s Mayo Bowl d’aujourd’hui”, a déclaré le directeur général de Wolfpack Sports Properties, Kyle Winchester, via News Observer.

Hahn est la voix des sports de l’État de la Caroline du Nord depuis 1991. Il a remporté plusieurs prix d’animateur sportif de l’année en Caroline du Nord. Il fait cela depuis assez longtemps pour savoir qu’injecter inutilement de la race ou de la politique n’est pas professionnel et peut entraîner la suspension, voire le licenciement d’un diffuseur.

Il n’y avait aucune bonne raison d’aborder le sujet de l’immigration lors du rapport du score de ce match à El Paso, en particulier la façon dont il l’a formulé en utilisant une terminologie que le guide de style AP s’est éloignée d’il y a dix ans.

Pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et de couvertures uniques sur le football universitaire par FanSided, y compris les classements du trophée Heisman et des éliminatoires du football universitaire, assurez-vous de mettre ces pages en signet.