Un anneau vidéo de torture de singes avec des suspects et des clients aux États-Unis révélé par une enquête de la BBC

Ce rapport comprend des détails graphiques sur la maltraitance des animaux que certains lecteurs peuvent trouver dérangeants.

Un réseau mondial accusé de produire et de diffuser des vidéos de singes torturés et même tués a été démasqué par un enquête du World Service de la BBC. Au moins 20 personnes aux États-Unis et deux en Indonésie font l’objet d’une enquête, dont un homme de l’Oregon qui a été inculpé la semaine dernière.

L’enquête a révélé que des centaines de clients aux États-Unis et dans d’autres pays avaient rejoint des groupes de médias sociaux utilisés pour partager le contenu dérangeant et payaient pour voir la torture de macaques à longue queue, demandant même des formes spécifiques d’abus.

Selon une déclaration du bureau du procureur américain pour le district de l’Oregon, David Christopher Noble, 48 ans, a été arrêté le 13 juin et accusé deux jours plus tard d’avoir « sciemment conspiré avec d’autres pour visionner, encourager et financer des vidéos d’écrasement d’animaux dans le cadre d’un groupe en ligne en utilisant une application de chat cryptée.

«En tant qu’administrateur de groupe, Noble a payé pour la création et a célébré des vidéos illustrant la torture, les mutilations sexuellement sadiques et le meurtre de singes adultes et juvéniles. Noble a en outre géré les membres du groupe et a changé à plusieurs reprises le nom du groupe pour échapper à la détection par les forces de l’ordre », a déclaré le bureau du procureur américain.

Un homme de Floride qui utilise le surnom en ligne « Mr. Ape », qui aurait dirigé un forum en ligne qui a profité de la diffusion de vidéos illustrant la torture brutale de singes, est vu chez lui sur une photo fournie par la BBC. Ed Ou/BBC

Trois autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans le ring sont les ressortissants américains Mike McCartney, connu sous son surnom en ligne « The Torture King » ; Stacey Storey, une grand-mère dans la quarantaine de l’Alabama connue en ligne sous le nom de « Sadistic » ; et un homme dont le vrai nom n’a pas été divulgué par la BBC mais qui a utilisé le nom d’écran « Mr. Ape », qui aurait dirigé l’un des plus grands groupes de torture en ligne depuis la maison de sa mère en Floride.

Aucun des trois n’a été inculpé, mais l’enquêteur principal du département américain de la Sécurité intérieure sur l’affaire, l’agent spécial Paul Wolpert, a déclaré à la BBC qu’il pensait qu’ils étaient des meneurs et qu’ils feraient éventuellement l’objet de poursuites. S’ils sont inculpés et reconnus coupables de distribution de contenus de torture animale, ils risquent chacun jusqu’à sept ans de prison.

McCartney, un ancien membre d’un gang de motards qui a purgé une peine de prison, a déclaré à la BBC qu’il avait décidé, après s’être impliqué dans la distribution des vidéos qu’il voulait aider à faire tomber le ring, « de faire la bonne chose ». Mais il a accepté qu’il pourrait faire face à des poursuites, ajoutant: « J’en ai profité. C’était mon erreur.

Mike McCartney, connu sous son surnom en ligne « The Torture King » dans les forums vidéo sur la torture des singes dans lesquels il s’est impliqué, est vu chez lui à Norfolk, en Virginie, sur une photo fournie par la BBC. Joël Gunter/BBC

Lorsqu’elle a été confrontée à la BBC en janvier en Alabama, Storey a déclaré qu’elle avait été piratée mais a refusé de discuter des détails de l’affaire. Elle a également déclaré aux agents des forces de l’ordre américains qui étaient venus l’interroger précédemment qu’elle avait été piratée, selon la BBC, mais ils ont saisi son téléphone et auraient trouvé plus de 100 vidéos de torture sur l’appareil.

La communauté de la torture des singes semble avoir évolué sur YouTube avant de se propager aux forums du dark web et à l’application de messagerie cryptée Telegram, où les groupes de torture privés comptaient des centaines de membres.

Il y avait près de 400 personnes dans un groupe, connu sous le nom de « Ape’s Cage », dont beaucoup aux États-Unis, tandis que d’autres venaient du Royaume-Uni et d’Australie.

Wolpert, l’agent spécial du DHS, a déclaré à l’équipe de la BBC que toutes les personnes impliquées dans la communauté des forces de l’ordre avaient été profondément choquées par la nature des crimes présumés.

« C’est tellement là-bas », a-t-il déclaré à la BBC, ajoutant que toute personne impliquée dans l’achat ou la distribution de vidéos de torture de singes, « devrait s’attendre à ce qu’on frappe à la porte à un moment donné ».

Joel Gunter, un journaliste d’investigation de BBC Eye, a déclaré que l’équipe derrière l’enquête avait découvert « un monde souterrain bizarre, comme nous n’aurions jamais pu l’imaginer ».

« C’était une dépravation extrême. Nous avons vu une vidéo d’un bébé singe mis dans un mixeur, des vidéos avec des outils électriques utilisés sur des singes. C’était une torture comme vous ne pouvez pas l’imaginer », a-t-il dit. « C’était choquant de voir avec quelle désinvolture ils planifiaient et discutaient de cette torture, puis passaient à parler de sujets banals comme le jardinage. »

Dans une déclaration à la BBC, YouTube a déclaré qu’il s’efforçait de supprimer toutes les vidéos d’abus d’animaux de la plate-forme, ajoutant qu’il avait « supprimé des centaines de milliers de vidéos » cette année.

La direction de l’application de messagerie Telegram a envoyé une déclaration à la BBC indiquant qu’elle était « engagée à protéger la vie privée des utilisateurs et les droits de l’homme tels que la liberté d’expression », et que ses modérateurs « ne peuvent pas patrouiller de manière proactive les groupes privés ».

Ajis Rasjana, un Indonésien qui a été reconnu coupable de maltraitance d’animaux et condamné à huit mois de prison dans la nation asiatique, tient un bébé singe connu sous le nom de Mini dans une image tirée d’une vidéo filmée sous couverture par la BBC. Bbc

La police indonésienne a arrêté deux suspects, dont l’un purge déjà une peine de trois ans pour torture animale et vente d’une espèce protégée, tandis que l’autre a été condamné à huit mois pour torture animale.

Lucy Kapetanich, résidente de Los Angeles, a aidé à exposer le réseau mondial de torture des singes après avoir découvert les vidéos sur YouTube.

Elle a dit à la BBC qu’elle avait l’habitude de regarder de jolies vidéos d’animaux sur YouTube pour se détendre après une longue journée. Parmi ses préférées figurait une chaîne documentant la vie d’une famille de chimpanzés dans un zoo au Japon. Mais elle a dit que les algorithmes de YouTube ont progressivement commencé à lui présenter des vidéos plus abusives, jusqu’à ce qu’elle voie le singe se torturer.

« Tout ce qu’il faut, c’est un clic et, bam, c’est partout dans votre flux », a-t-elle déclaré à la BBC.

Lucy Kapetanich, qui a aidé à exposer l’anneau vidéo de torture des singes après avoir découvert les clips sur YouTube, est vue chez elle à Los Angeles. Joël Gunter/BBC

Les vidéos sont devenues de plus en plus sombres, passant de singes vêtus de vêtements de bébé à des singes giflés, puis des singes tués à l’écran.

Kapetanich a déclaré qu’elle avait finalement eu accès à une communauté de haine des singes sur l’application de messagerie Telegram, et qu’elle en avait remis des preuves à la police.

Les autorités américaines devraient déposer d’autres accusations contre les personnes accusées d’avoir payé pour avoir accès aux vidéos de torture au cours des prochaines semaines.