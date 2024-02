Un anneau en béton relie les maisons de Hoji Gangneung par AOA Architects

Le studio de Séoul AOA Architects a créé Hoji Gangneung, une série d’habitations en béton de forme unique reliées par un chemin circulaire surélevé dans la campagne sud-coréenne.

Situé à Gangwon-do, Hoji Gangneung comprend une maison familiale pour le propriétaire et trois maisons d’hôtes, ainsi qu’un bâtiment commun.

AOA Architectes a conçu l’une des quatre maisons avec une forme octogonale et une cour centrale tandis qu’une autre, appelée la Maison Ronde, a une extrémité semi-circulaire.

Les deux logements restants et le bâtiment communal ont un plan rectangulaire et se distinguent les uns des autres par la forme de leur toit.

Le bâtiment communal a un toit à une seule pente et une maison rectangulaire a un toit à pignon régulier. La dernière maison, nommée Long House, présente un toit à pignon avec une section centrale surélevée surmontée d’une lucarne, créant un puits de lumière allongé.

“Chaque bâtiment a sa propre forme, sa taille et son caractère, permettant aux clients de profiter de chaque espace distinctement grâce à des jeux d’ombres”, a déclaré Jaewon Suh, directeur d’AOA Architects.

AOA Architects s’est inspiré des structures de la campagne, telles que des entrepôts et des cabanes, lors de la conception de Hoji Gangneung, dans le but de créer un projet faisant référence à son environnement tout en s’imposant comme quelque chose de nouveau.

“Le concept principal et l’objectif de la conception sont de construire quelque chose de familier et d’inconnu dans une zone rurale”, a déclaré Suh à Dezeen.

“Pour certains, la Maison Octogonale ressemble à une tente nomade et ressemble à un pavillon octogonal, la Maison Longue ressemble à un carton de lait ou à un entrepôt de céréales, et la Maison Ronde ressemble à un mince morceau de bois ou à un visage avec un chapeau, mais ces associations n’ont pas d’importance.

Un anneau de béton surélevé au-dessus du paysage herbeux relie les cinq bâtiments, une décision prise par le studio pour éviter d’avoir recours à plusieurs chemins.

“Une forme circulaire était le meilleur geste pour relier les cinq bâtiments à la fois”, a déclaré Suh. “En conséquence, tout en évitant la forme typique des ruelles de campagne et en montrant le concept principal de la conception, une passerelle artificielle circulaire surélevée a été créée.”

Selon le studio, le choix du béton juxtapose également délibérément le paysage herbeux en contrebas.

“En élevant légèrement une passerelle par rapport au sol, une tension se produit entre la passerelle en béton légèrement flottée et les herbes faibles du terrain”, a déclaré Suh.

Les bâtiments sont tous construits en béton texturé et surmontés de toits en tôle ondulée.

Dans le bâtiment communal, la structure en béton est laissée apparente. De grandes portes vitrées s’étendant sur un mur s’ouvrent sur la passerelle en béton et donnent sur les habitations.

Les intérieurs des maisons sont finis avec du bois pour ajouter une sensation de chaleur et « donner l’impression d’être entré dans une boîte d’instruments de musique », selon Suh.

AOA Architects a été fondée en 2013 par Jaewon Suh et Euihaing Lee. Le studio a précédemment conçu un appartement sur le thème de Minecraft à Séoul avec un toit en escalier et un extérieur carrelé rouge et blanc.

Ailleurs en Corée du Sud, le studio d’architecture Atelier Koma a récemment créé une chapelle en béton et YounghanChung Architects a conçu un espace d’étude sur deux étages pour un professeur d’université à la retraite.

La photographie est de Chin Hyosook.