Un animateur sportif de renom accueillera une collecte de fonds pour le basketball du Collège Okanagan – Kelowna Capital News

Après deux ans, une collecte de fonds populaire de l’Okanagan College est de retour – et ils amènent un hôte populaire.

La collecte de fonds « Hoopla » sera de retour sur le campus de Kelowna le 28 septembre, au profit des équipes de basketball des Coyotes.

“Nous sommes impatients de nous connecter avec la communauté en personne pour la première fois depuis 2019, alors que nous célébrons nos incroyables athlètes et collectons des fonds indispensables pour l’équipe”, a déclaré Dino Gini, entraîneur des Coyotes et président du Kelowna College Basketball. Société.

Derrière le micro pour l’événement de cette année sera Brad Fay, un commentateur sportif de longue date avec Sportsnet. Le curriculum vitae de Fay comprend l’organisation des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, ainsi que des matchs des Raptors de Toronto.

“C’est une excellente occasion pour les participants de rencontrer les étudiants-athlètes et notre hôte Brad Fay, tout en profitant de la nourriture, des boissons et des spectacles”, a poursuivi Gini.

La soirée comprendra un encan silencieux, des expériences personnelles et des histoires d’étudiants athlètes, ainsi que des amuse-gueules et des boissons d’entreprises locales comme The Office Brewery et Intrigue Wines.

Les billets coûtent 50 $ et peuvent être trouvés sur occoyotes.eventbrite.com.

