La présentatrice de télévision populaire et gourou de la santé et du fitness Kylie ‘KJ’ Jaye est décédée après une longue bataille acharnée contre une maladie rare.

La star née à Sydney est décédée sur la Gold Coast des suites d’une maladie non révélée avec laquelle elle a été diagnostiquée pour la première fois il y a près de deux décennies.

La cause de sa mort subite à quelques semaines de son 49e anniversaire n’est pas connue car son frère au cœur brisé a «catégoriquement» exclu le suicide.

Isaac Humphries a dirigé les hommages effrénés à l’ancien Channel 10, E! Animateur de Entertainment and Discovery Channel.

Kylie Jaye (photographiée récemment) était décédée d’une maladie non révélée à l’âge de 48 ans. Elle est photographiée sur sa dernière photo Instagram publiée le 3 mars.

« Aujourd’hui, on m’a dit que votre lumière, la plus brillante de toutes celles dont j’ai eu le plaisir d’assister ou de faire partie, s’est éteinte pour la dernière fois », a écrit le frère de Mme Jaye sur Facebook.

« Je me souviens de toi comme de ma grande soeur, de ma défenseuse, comme d’une savante et impertinente spécialiste des affaires, tante pour mes enfants, mais surtout je me souviens de toi comme mon amie. J’aurais aimé pouvoir te dire une dernière fois à quel point tu étais incroyable, à quel point je t’aimais et à quel point tu comptais pour moi et ma famille. Vous nous manquerez tellement.

M. Humphries insiste sur le fait que sa sœur ne s’est pas suicidée.

« Les détails sont toujours confirmés à ce stade … mais je peux catégoriquement nier le suicide », a-t-il déclaré au Daily Telegraph.

« Kylie Jaye était un orbe d’énergie, on pouvait dire quand elle était entrée dans une pièce et la pièce semblerait alors terne quand elle l’a quittée. »

« Son héritage est l’amour qu’elle a laissé dans votre cœur après l’avoir rencontrée, la gentillesse qu’elle montrerait et son sourire contagieux qui lui fronçait le nez quand elle riait. »

Les parents dévastés de Mme Jaye ont ajouté: « Notre monde est tellement plus triste maintenant que vous n’êtes plus avec nous, vous étiez incroyable et inspirant, les mots ne peuvent pas décrire notre sentiment de perte et de chagrin. »

Des amis et une famille brisés ont rendu hommage au gourou de la santé et ancienne animatrice de télévision Kylie Jaye (photo)

Le chef renommé et ancien partenaire de Mme Jaye, Jason Roberts, faisait partie des nombreux amis brisés à rendre hommage à la suite de sa mort subite.

«Nous n’avons peut-être pas atteint l’autel KJ, ….. nous avons certainement eu notre juste part de hauts et de bas … mais sachez ceci! Je pensais que tu étais l’une des femmes les plus intelligentes que j’aie jamais rencontrées, tu as vraiment travaillé ton cul, tu étais un connecteur et un bâtisseur de communauté, tu étais si belle et si joyeuse! Je suis navré que vous soyez parti, a lu le post Instagram déchirant de « M. Roberts ».

«Il vaut mieux vivre un jour comme un tigre que vivre mille ans comme un mouton.

Un autre ami a écrit: «Adieu, mon Jaye Bird. J’ai adoré le temps que nous avons passé ensemble et les merveilleuses chansons que nous avons écrites ensemble. Vous serez toujours dans mes pensées. Tu me manqueras énormément.

Kylie Jaye (photographiée en 2005 faisant la promotion de Pilates TV) a utilisé son mantra bien médiatisé « Self-Health » pour gérer son état de santé

Isaac Humphries (à droite) s’est souvenu de sa sœur Kylie (à gauche) comme d’une tante dévouée, avisée et impertinente

Mme Jaye était une gourou de la santé et du style de vie qui a utilisé son propre mantra bien connu de « l’auto-santé » pour gérer son état de santé lorsqu’elle a été diagnostiquée en 2002, déterminée à ne pas laisser cela affecter sa vie bien remplie.

La carrière de Mme Jaye a commencé avec Channel 10 en tant qu’animatrice de télévision et a ensuite créé et produit une série d’émissions sur le style de vie diffusées dans 45 pays.

L’une des émissions les plus populaires de Yoga TV a été financée par des sponsors qui est devenue un énorme succès en Australie et dans 35 autres pays, renforçant l’esprit d’entreprise et la réputation de Mme Jaye en tant que gourou du style de vie.

Elle a également été finaliste NSW aux Business Woman of the Year Awards 2002 et a écrit 10 livres, dont les hit-sellers australiens «Graze» et «Strike a Pose».

Mme Jaye a publié sa dernière publication sur Instagram le 3 mars.

«Bali bébé… me voilà», écrit-elle.

On s’attend à ce que Mme Jaye repose au début de la semaine prochaine.