Un animateur de télévision d’État russe exige des sanctions contre Israël

Le propagandiste du Kremlin, Vladimir Soloviev, a déclaré qu’Israël devrait être sanctionné pour possession d’armes nucléaires, alors que le pays intensifie ses avertissements concernant une offensive imminente à Gaza.

Soloviev, allié du président russe Vladimir Poutine et l’une des personnalités les plus connues des médias soutenus par le Kremlin, a fait ces remarques dans son émission diffusée sur Russia-1, une dont un extrait a été partagé sur X, anciennement Twitter, par le La bête quotidienne Julia Davis.

La Russie et Israël entretiennent des relations étroites depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. Le Kremlin a jusqu’à présent déclaré que la Russie était extrêmement préoccupée par la « spirale de violence » en Israël et a proposé d’être un médiateur potentiel dans le conflit.

Le présentateur de télévision Vladimir Soloviev se présente lors de la réunion annuelle du président Vladimir Poutine avec l’Assemblée fédérale, le 21 février 2023 à Moscou, en Russie. Le propagandiste russe a exigé qu’Israël soit sanctionné pour possession d’armes nucléaires, alors que le pays intensifie ses avertissements concernant une offensive imminente à Gaza.

Contributeur/Getty Images



Les remarques de Soloviev interviennent après que le Hamas a mené, le 7 octobre, l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière de l’histoire contre Israël. Les Israéliens ont ensuite lancé leurs frappes aériennes les plus lourdes de leur histoire sur Gaza. Lundi, au moins 1 400 personnes avaient été tuées en Israël, a rapporté l’Associated Press, citant l’armée israélienne. Au moins 2 670 personnes ont été tuées à Gaza, selon les autorités locales, a indiqué l’AP.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était en guerre et avait coupé l’approvisionnement en nourriture, carburant, électricité et médicaments à Gaza. Israël a appelé 360 000 réservistes alors qu’il se prépare à une probable offensive terrestre sur ce territoire, dont la population est estimée à environ 2,3 millions d’habitants.

Israël n’a pas procédé publiquement à un essai nucléaire, mais il est universellement admis qu’il possède des armes nucléaires, selon l’Arms Control Association, qui affirme qu’Israël possèderait 90 ogives nucléaires.

« Je regarde ce qui se passe dans le monde en ce moment et je me dis : le plus important est de rester humain ? Ne pas devenir comme un animal, d’une manière ou d’une autre. Cela ne fait pas partie de notre culture. « Nous n’avons jamais dit nulle part que des nations entières et tous leurs peuples étaient en faute », a déclaré Soloviev.

« Je regarde la façon dont ils disent, en toute sincérité, que plus de 2 millions de personnes doivent sortir de là », a ajouté Soloviev. Cela faisait référence aux ordres israéliens d’évacuer la zone de la ville de Gaza et de se déplacer vers la partie sud du territoire assiégé avant une offensive terrestre prévue.

« Les Américains disent : ‘C’est normal.’ Quand vous rasez simplement les villes et dites ensuite : « D’abord, nous allons tout raser, puis nous allons tout refaire avec des bombes lourdes, détruire tous les abris anti-bombes, et ensuite nous allons tout nettoyer », ils disent : « Allez quelque part là-bas ». là’. Mais c’est leur terre ! » dit Soloviev.

« Nous n’agirons jamais comme ceux qui croient qu’une nation entière doit être détruite ! Oh, vous ne pensez pas qu’il devrait être permis à Israël de traiter les Palestiniens de cette façon ? Imposer des sanctions contre Israël ! Israël possède-t-il des armes nucléaires ? Apparemment alors ! S’agit-il de sanctions pour avoir des armes nucléaires comme la Corée du Nord ? Non ! Pourquoi pas ? Soloviev a ajouté.

