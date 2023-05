Un animateur de télévision autochtone démissionne suite au contrecoup des commentaires du couronnement du roi Charles

CANBERRA, Australie (AP) – L’éminent journaliste autochtone australien Stan Grant a quitté ses fonctions d’animateur de télévision lundi en réponse à des abus racistes en ligne sur ses commentaires pendant Le couronnement du roi Charles III sur la dépossession autochtone historique.

Grant, membre de la tribu Wiradjuri d’Australiens indigènes et ancien correspondant international de CNN, basé aux États-Unis, a déclaré à la fin de l’émission de discussion nationale hebdomadaire « Q + A » d’Australian Broadcasting Corp. qu’il « s’éloignait pour un peu de temps » parce que son âme souffrait.

« À ceux qui ont abusé de moi et de ma famille, je dirais simplement : si votre but était de me faire du mal, eh bien, vous avez réussi », a déclaré Grant. « Je suis désolé d’avoir dû vous donner tant de raisons de me haïr autant, de me cibler, moi et ma famille, de me menacer. »

Grant est sous le feu depuis qu’il a participé à une table ronde sur l’ABC avant la cérémonie de couronnement du 6 mai à Londres. Les sujets comprenaient une poussée pour avoir un le président remplace le monarque britannique en tant que chef d’État australien et autochtone souffrant de la colonisation.

Les critiques se sont plaints que l’ABC avait aigri l’ambiance festive du couronnement.

Le journaliste de télévision Stan Grant assiste à la première du tapis rouge « The Australian Dream » lors du Festival international du film de Toronto 2019 le 8 septembre 2019 à Toronto. Dominik Magdziak Photographie via Getty Images

Ses partisans affirment que des reportages inexacts et incendiaires sur ses opinions dans les médias grand public ont alimenté des attaques personnelles racistes et menaçantes sur les réseaux sociaux, épuisant le vétéran de l’information.

Après plus de 30 ans d’expérience dans l’actualité à la télévision australienne, Grant a écrit vendredi dans sa chronique en ligne ABC régulière que lundi serait la dernière fois dans un avenir prévisible qu’il animerait « Q + A » en raison des médias d’information et de l’abus des médias sociaux. .

« Je prends du temps parce que nous avons montré une fois de plus que notre histoire – notre dure vérité – est trop grande, trop fragile, trop précieuse pour les médias. Les médias ne voient que des lignes de bataille, pas des ponts. Il ne voit que la politique », a écrit Grant. « Les médias ont transformé le débat public en parc d’attractions. Les réseaux sociaux, au pire, sont un spectacle sordide. Un burlesque grotesque. Des vies sont réduites à la moquerie et au ridicule.

«Je ne veux pas en faire partie. Je veux trouver un lieu de grâce loin de la puanteur des médias », a déclaré Grant.

Grant a été invité à participer au panel « en tant qu’homme Wiradjuri pour discuter de l’expérience de sa propre famille et du rôle de la monarchie en Australie dans le contexte de l’histoire autochtone », a déclaré Justin Stevens, directeur des nouvelles d’ABC.

« La responsabilité de la couverture incombe à la direction des nouvelles d’ABC, pas à Stan Grant », a déclaré Steven.

Des centaines de collègues, journalistes et sympathisants d’ABC portant des pancartes, notamment « Nous soutenons Stan » et « Nous rejetons le racisme », se sont rassemblés devant le siège d’ABC à Sydney lundi après-midi pour manifester leur soutien à Grant.

La fille de journaliste de Grant, Lowanna Grant, a raconté à la foule les abus racistes qui avaient fait des ravages dans leur famille.

« C’est vraiment difficile de le voir se débattre et qu’il ait dû faire face (endurer) le racisme et la saleté dégoûtante qui se sont déroulés en ligne », a-t-elle déclaré.

Sa mère et la première épouse de Stan Grant, Karla Grant – également journaliste autochtone – ont déclaré au rassemblement que les abus raciaux étaient un problème permanent pour les journalistes autochtones ainsi que pour la famille Grant.

« C’est une accumulation d’années et d’années de racisme auquel notre peuple a dû faire face », a déclaré Karla Grant.

La journaliste autochtone Narelda Jacobs a déclaré qu’elle avait également subi des attaques personnelles pour avoir partagé des perspectives autochtones.

« Le voir maintenant quitter indéfiniment l’un des postes les plus élevés d’Australie, cela ressemble à un deuil. Cela ressemble à un sentiment de perte », a déclaré Jacobs.

« Nous avons tous subi des attaques personnelles. Chaque fois qu’on me demande de parler de quelque chose qui me passionne, je dois prendre un moment et me demander si cela en vaut vraiment la peine », a déclaré Jacobs.

Les Australiens indigènes représentent 3,2 % de la population nationale et constituent la minorité ethnique la plus défavorisée d’Australie.

Une division politique est apparue au sujet du projet du gouvernement du Parti travailliste de centre-gauche d’organiser un référendum cette année qui créerait un organe représentatif autochtone qui serait connu comme une voix au Parlement et qui conseiller les législateurs sur les questions qui touchent la vie des Autochtones.

Le les principaux partis conservateurs s’opposent à un tel changement à la constitution et soutiennent qu’elle diviserait la nation selon des critères raciaux.

National Indigenous Television, un diffuseur national connu sous le nom de NITV, a déclaré dimanche qu’il « prenait une pause » dans la publication sur Twitter parce que : « Nous en avons assez du racisme et de la haine que nous voyons et vivons chaque jour sur cette plateforme ».

L’animateur de NITV, John Paul Janke, a déclaré que les messages de haine raciale avaient augmenté avec le débat public sur la voix au Parlement.

« Les abus que nous voyons maintenant ne sont pas nouveaux, mais ils augmentent avec une nouvelle intensité », a déclaré Janke.

Un mouvement néonazi de plus en plus visible a a incité plusieurs États australiens à interdire les croix gamméeset les compétitions de football ont introduit des sanctions pour tenter d’éliminer les abus raciaux des spectateurs dirigés contre les joueurs autochtones.

La Ligue monarchiste australienne a déposé une demande d’accès à l’information auprès de l’ABC concernant la planification de l’émission afin de déterminer « comment cette pitoyable tournure des événements a pu se produire », a déclaré Eric Abetz, président de la ligue et ancien sénateur.

« La réquisition de l’émission dans un monologue de tout ce qui pourrait ne pas aller avec notre grand pays, puis de tout déposer aux pieds de notre monarchie constitutionnelle était à la fois manifestement absurde et un abus de l’occasion », a déclaré Abetz. « Cette demande d’accès à l’information exposera la pensée tordue et les responsables de cette prise de contrôle sans précédent et sans principes de ce qui aurait dû être un commentaire factuel lors d’une occasion exceptionnellement historique. »

Grant a déclaré que depuis le couronnement, il avait vu « des gens dans les médias mentir et déformer mes propos ». Il a dit que lui et sa famille étaient « régulièrement moqués ou maltraités à des fins racistes » et que personne à l’ABC ne l’avait publiquement soutenu depuis le couronnement.

Le directeur général d’ABC, David Anderson, s’est excusé auprès de Grant dimanche dans un e-mail adressé au personnel, affirmant que les expériences de Grant depuis le couronnement avaient été « désolantes et éprouvantes » pour la société.

Stevens a déclaré que la société s’était plainte cette année à Twitter des abus racistes de Grant publiés sur la plate-forme de médias sociaux. Toute menace contre Grant serait renvoyée à la police, a déclaré Stevens.

Les reportages des médias sur la contribution de Grant à la table ronde ont été « injustes, inexacts et irresponsables », a déclaré Stevens.

L’ombudsman d’ABC enquêtait sur les plaintes du public concernant l’émission, qui, selon l’ABC, dépassait 1 700.

News Corp a rapporté que l’émission d’ABC s’était largement concentrée sur des questions liées au mouvement républicain et aux torts généralisés perpétrés contre les Australiens autochtones par la monarchie et son entreprise coloniale.

Anderson a déclaré que les «rapports anti-ABC» de certains médias commerciaux avaient été «soutenus et au vitriol» et a annoncé un examen de la façon dont l’ABC réagit au racisme affectant le personnel.