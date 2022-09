Un animateur de radio s’excuse pour ses commentaires sur le receveur des Blue Jays

L’animateur de radio TSN, Matthew Ross, a présenté des excuses au receveur des Blue Jays de Toronto, Alejandro Kirk, après avoir qualifié la course du joueur au marbre d’« embarrassante » dans un commentaire sur Twitter.

L’émission de Ross, The Weekend Game Plan sur TSN 690, a publié ses excuses sur sa page Facebook dimanche. Bell Média est la société mère de TSN et de CTV News.

“Je tiens à m’excuser sincèrement auprès d’Alejandro Kirk, d’Alek Manoah, des Blue Jays de Toronto, des fans des Jays et de toute autre personne offensée par mon tweet initial”, a-t-il déclaré.

« Les mots étaient durs. Le sentiment était hors limites et je le regrette profondément. Période.”

La semaine dernière, le compte Twitter des Blue Jays a publié un clip de Kirk courant du premier au marbre lors d’un match au cours duquel les Jays remporteraient la victoire contre les Rays de Tampa Bay.

Ross a tweeté en réponse à la vidéo en disant: “C’est mignon et tout, mais c’est aussi embarrassant pour le sport. Donner à des gars comme ça de l’importance alimente les stéréotypes négatifs.”

Le lanceur Alek Manoah est venu à la défense de Kirk, tweeter: “Ce qui est vraiment embarrassant pour le sport, ce sont les gens qui s’appellent Matthew et qui n’ont jamais joué un jour dans la cour des grands en pensant qu’ils peuvent contrôler le récit et les stéréotypes. Allez-y et dites à cet enfant de 8 ans en surpoids de 10 livres qu’il devrait arrêter maintenant.

Dans ses excuses, Ross a déclaré qu’il pensait que le tweet original avec la vidéo de Kirk exécutant les bases avait été publié comme un moyen de “se moquer” du jeu.

“J’ai tweeté sans éloquence ce que j’ai fait parce que je pensais que le clip conduirait à plus de blagues sur le sport. C’était ça. Il n’a jamais été question d’autre chose », a-t-il déclaré.

Ross a qualifié Manoah de grand ami pour avoir défendu son coéquipier et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention que ses commentaires offensent les personnes aux prises avec des problèmes d’image corporelle.

“En tant que personne qui a vécu l’horreur de l’intimidation et qui a vu des personnes proches de moi faire face à des luttes corporelles très douloureuses, mon cœur s’est brisé à l’idée que quiconque puisse me considérer comme ce monstre”, a-t-il déclaré.

“J’ai été maladroit et inconsidéré dans mes commentaires sportifs, diffamer les gens pour leur apparence n’est pas là où mon cœur ou mon intention était sur le moment – ou jamais!”