Un animateur de radio emprisonné pour sédition à Hong Kong trouve un foyer et la liberté au Canada

Edmund Wan, récemment libéré d’une prison de Hong Kong, dit se sentir à l’aise à Vancouver.

Il a décrit le sentiment de familiarité qui l’a frappé dans un café de style hongkongais de la rue Cambie à Vancouver – l’odeur des côtelettes de porc cuites au four sur du riz, le bruit de fond des gens qui plaisantent en cantonais.

Mais il y avait autre chose que Wan dit que les Hongkongais ne peuvent plus tenir pour acquis : la capacité de parler librement et sans peur en public.

Wan, 55 ans, est mieux connu sous le nom d’ancienne personnalité de la radio de Hong Kong Giggs, une voix éminente de soutien au mouvement de protestation pro-démocratie de la ville.

« J’entends des gens discuter en cantonais, peu importe où je vais, en particulier dans les aires de restauration de Richmond et de Burnaby où ils disent » hey « après m’avoir reconnu », a déclaré Wan dans une interview en mandarin, qu’il parle également couramment.

« Je profite pleinement de ma vie au Canada.

Wan a déménagé en Colombie-Britannique le mois dernier après avoir passé près de deux ans dans les prisons Shek Pik et Stanley de Hong Kong, après avoir reconnu des accusations de sédition et de blanchiment d’argent qui, selon le groupe de défense des droits Amnesty International, étaient politiquement motivées.

Mais Wan a déclaré que son combat se poursuivait au Canada, alors qu’il décrivait le sort des autres partisans du mouvement de protestation toujours derrière les barreaux.

« Maintenant, je suis ici pour raconter au monde leurs histoires afin de rappeler aux gens qu’ils ne peuvent pas être oubliés », a-t-il déclaré.

Wan est actuellement au Canada avec sa femme avec un visa touristique, bien qu’il espère devenir résident permanent.

« J’ai déménagé ici à cause de ma fille. Je n’ai pas pu la voir depuis trois ans. Je me sentais bénie d’être proche d’elle maintenant », a déclaré Wan, pleurant en la mentionnant.

Il a dit que les deux dernières années avaient été difficiles, mais il n’a aucun regret.

« Maintenant, je suis reconnaissant de vivre ici librement, d’avoir la liberté de faire ce que je veux et de passer du temps avec ma famille. »

Wan a fait sa première apparition publique au Canada lors de la foire annuelle de Hong Kong au début du mois de mai à New Westminster, à l’est de Vancouver. Il tenait un stand pour sensibiliser le public au « Hong Kong 47 », un groupe d’activistes pro-démocratie accusé de complot visant à renverser le pouvoir de l’État en vertu de la loi sur la sécurité nationale de la ville.

Wan était entouré de curieux et de sympathisants qui l’ont reconnu, l’ont interrogé sur sa nouvelle vie et l’ont remercié pour ses efforts.

L’ancien député conservateur Kenny Chiu faisait partie des personnes présentes au stand de Wan.

Chiu – qui a été impliqué dans des discussions sur l’ingérence politique chinoise en raison de sa conviction que les autorités chinoises ont travaillé contre lui lors des élections fédérales de 2021 – a déclaré que les expériences de l’animateur de radio lui avaient rappelé «à quel point j’ai de la chance de vivre au Canada».

« Même si j’ai été pris pour cible par une puissance étrangère, tout ce que j’ai subi, c’est de perdre mon siège à la Chambre des communes », a déclaré Chiu.

« Je me déplace toujours librement et je peux continuer à dire ce que je pense alors qu’il y a des gens qui sont mis en prison. »

Wan a reçu une peine de 32 mois en octobre 2022 après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs, et a été libéré un mois plus tard en raison de la durée de sa peine et d’autres facteurs.

Les accusations de sédition et de blanchiment d’argent découlaient de son soutien et de ses efforts de collecte de fonds pour un groupe d’étudiants de Hong Kong qui ont fui à Taïwan à la suite du mouvement de protestation de Hong Kong en 2019 et d’une répression ultérieure de la dissidence.

Wan, un ancien homme d’affaires, a également été contraint de céder environ 850 000 dollars d’actifs.

Gwen Lee, une militante d’Amnesty International, a déclaré que l’emprisonnement de Wan mettait en évidence la façon dont les autorités de Hong Kong ciblaient les critiques.

« Compte tenu de l’approche de tolérance zéro du gouvernement de Hong Kong vis-à-vis de la dissidence depuis 2019, il est difficile de croire que son emprisonnement est autre chose que politiquement motivé », a déclaré Lee.

Wan s’est fait connaître en tant que commentateur politique sur la station de radio indépendante de Hong Kong D100. Il est devenu un fervent partisan des manifestants étudiants qui ont quitté Hong Kong pour Taïwan, alors que les autorités ont arrêté de nombreuses personnes liées aux manifestations qui ont initialement attiré de vastes foules, mais ont été définitivement anéanties par l’introduction de la loi sur la sécurité nationale en 2020. Il a soutenu une collecte de fonds. pour les jeunes, déclenchant l’accusation de blanchiment.

« J’ai essayé de rendre visite à ces jeunes après leur départ de la ville en 2019 et j’ai trouvé qu’ils étaient tellement impuissants », a déclaré Wan.

« Certains d’entre eux avaient quitté leur domicile pour la première fois, ils avaient du mal à trouver un emploi et quelques-uns devaient se déplacer d’un endroit à l’autre tous les 30 jours compte tenu de leur situation financière instable. »

Le 7 février 2021, Wan a déclaré qu’il avait été réveillé par des coups forts à sa porte et qu’il avait été surpris de voir des dizaines de policiers de Hong Kong devant son domicile. Il a été menotté et arrêté, puis finalement condamné 20 mois plus tard.

Il a dit que le sentiment de solitude et de vulnérabilité rendait son emprisonnement « extrêmement difficile ».

Wan a déclaré qu’il ne recevait qu’environ 300 millilitres d’eau à boire toutes les 12 heures.

« Si vous en voulez plus, vous devez demander aux agents de l’établissement pénitentiaire et négocier avec eux. Mais la plupart du temps, ils vous ignorent.

Wan a déclaré qu’il avait été placé à l’isolement pendant sept jours lorsque des gardes l’ont entendu décrire comment il commémorerait le 33e anniversaire du massacre de la place Tiananmen en 1989 et honorerait les manifestants pro-démocratie chinois décédés.

« Quelqu’un m’a rendu visite et m’a demandé si j’avais des plans pour le 4 juin et j’ai dit que même si je n’avais pas de bougies sous la main, j’allumerais (à la place) trois allumettes », a déclaré Wan. « Puis j’ai été enfermé en confinement après qu’ils aient entendu notre conversation. »

Il a déclaré que les jeunes manifestants emprisonnés lui avaient donné de l’espoir alors qu’il purgeait sa peine.

« Je pleurais parfois seul et ils m’appelaient Oncle Giggs, essayaient de me remonter le moral et de me faire rire », a déclaré Wan. « Ils m’ont donné tellement de force. »

« Avant tout cela, j’ai toujours senti que je n’avais rien à dire à la jeune génération de Hong Kong à cause de l’écart d’âge. Maintenant, je sentais que nous partageons tellement de choses en commun.

Au moment de sa libération en novembre dernier, Wan avait perdu près de 40 livres.

Wan a déclaré que sa vie quotidienne en Colombie-Britannique est simple mais relaxante – il se promène dans les rues, mange des dim sum avec des membres de sa famille et va à l’église le dimanche.

Mais ses pensées restent avec les partisans des manifestations de Hong Kong toujours en prison, y compris l’activiste Joshua Wong et l’éditeur de journaux Jimmy Lai.

« Je continuerai à raconter des histoires sur les Hongkongais et je pense que leurs voix ne doivent pas être oubliées », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les expériences de Hong Kong devraient servir de récit édifiant aux nations réticentes à contrarier la Chine sur son bilan en matière de droits de l’homme et craignant de perdre des avantages économiques.

« Hong Kong n’est peut-être qu’un petit point sur la Terre, mais nous aimerions que le reste du monde sache que si vous continuez à jouer avec le diable, ce qui nous est arrivé pourrait aussi vous arriver. »

Nono Shen, La Presse Canadienne

