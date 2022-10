Un animateur de radio britannique décède à la mi-émission après être sorti de sa retraite pour diffuser

Un animateur de radio britannique est décédé en direct lors d’une émission de petit-déjeuner lundi.

Tim Gough, qui a animé l’émission du matin sur Radio GenX, est soupçonné d’avoir eu une crise cardiaque à 7 h 50 alors qu’il présentait l’émission depuis son domicile à Lackford, Suffolk, a déclaré GenX Radio Suffolk dans un communiqué de presse. Il avait 55 ans.

La musique diffusée sur la station s’est arrêtée pendant plusieurs minutes au moment de la mort de Gough avant de reprendre, a rapporté la BBC.

La station a déclaré qu’elle était “choquée et dévastée au-delà des mots” par le décès de Gough.

Le directeur général de la station de radio, James Hazell, a déclaré que Gough était à la radio depuis les années 1980 et était sorti de sa retraite pour animer l’émission.

“Connaître Tim personnellement, comme je l’ai fait de très près pendant plus de 30 ans, c’était connaître un gars chaleureux, attentionné et amusant que ma famille et moi-même aimions beaucoup”, a déclaré Hazell dans un communiqué. “Nous avons le cœur brisé par la nouvelle.”

“Je sais que sa famille est extrêmement réconfortée par les centaines de messages d’amour qui ont été reçus et a demandé la confidentialité en cette période dévastatrice”, a ajouté Hazell.

Gough laisse dans le deuil sa mère, son frère, sa sœur et son fils, a indiqué la station.