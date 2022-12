Un animal de compagnie émacié survit à -20 °C, sans nourriture dans sa recherche de la maison de South Shuswap

Bruce est de retour et ses humains sont fous de joie.

Bruce est une race mélangée Mastiff de trois ans très appréciée et quelque peu célèbre.

Sa vie dans la baie aveugle de South Shuswap a été bonne et assez routinière jusqu’à il y a environ trois semaines.

Le samedi 19 novembre, la propriétaire de Bruce, Jodi Townend, et un ami ont promené leurs chiens. Son ami promène son propre chien ainsi que celui des autres et ils font régulièrement de la randonnée avec eux sur le mont Baldy près de Sorrente.

En chemin, Bruce et deux autres chiens sont partis et ne sont pas revenus.

Townend et son amie ont attendu et attendu, sans aucun signe du trio manquant.

Ils ont décidé de rentrer chez eux, de ramasser des lits pour chiens, de la nourriture et de l’eau, et de les laisser au pied de la montagne, dans l’espoir que les chiens reviendraient et resteraient à proximité.

Townend a continué à revenir cette nuit-là sans succès. Quand elle est revenue dimanche matin, il semblait que les trois lits avaient été dormis.

Puis Askum, un dogue plus âgé et l’un des trois disparus, est apparu hors de la brousse au pied de la montagne. Il était seul.

Excitées, Townend et son amie ont attendu puis ont marché à la recherche des deux autres. Plus tard dans la journée, un ami a appelé pour dire qu’il y avait du sang près du plat et qu’une partie de la nourriture avait disparu.

Lorsque Townend est arrivé lundi matin, le deuxième chien, Saba, a dû entendre son camion, car elle était juste là. Mais toujours pas de Bruce.

“Je priais, troisième jour, troisième chien, mais ça ne l’a jamais été”, a-t-elle déclaré. “Nous avons essayé et essayé.”

Un jour, avec l’aide d’amis, ils sont montés et ont parcouru la brousse pendant six heures et demie. Elle avait déjà mis son histoire sur Facebook, tant de gens avaient regardé Bruce. Mais il n’y a pas eu d’observations; tout le monde perdait espoir.

Le 7 décembre, après près de trois semaines, Townend a soudainement décidé qu’elle devait monter à la montagne et faire la paix.

“Je devais – ‘Je dois juste le donner à Dieu'”, pensa-t-elle. « Je dois surmonter ça – ça me déchirait. J’ai laissé tomber, j’allais passer à autre chose.

Elle est rentrée chez elle et est ensuite montée à l’étage. Là, elle a découvert un message d’un homme qui a dit qu’il avait fait de la randonnée sur le mont Baldy et qu’il avait vu son chien. Il s’est avéré qu’il avait récemment perdu son chien pendant trois semaines et l’avait retrouvée à Pritchard.

“Il n’arrêtait pas de dire, ‘n’abandonnez pas, ne perdez pas espoir.'”

Le lendemain, le 8 décembre, elle a reçu un appel excité d’un ami qui habite près du bas de la colline disant: “Il est ici, il est ici.” La fille de son amie a même pris des photos de Bruce, preuve qu’il était vivant. Mais ils n’ont pas pu le rattraper.

Ensuite, Townend a reçu un appel indiquant qu’un chien traversait le bas d’Elson Road sur l’autoroute 1. La circulation a été interrompue et les conducteurs klaxonnaient. Le temps qu’elle puisse y arriver, il était parti.

Au milieu de la nuit, quelqu’un lui a envoyé un message. Ils avaient vu Bruce courir derrière le cabinet du chiropraticien à Sorrente. Elle pensait qu’il pourrait alors se diriger vers Blind Bay Road et retrouver le chemin du retour.

À ce stade, elle lui parlait, lui disant d’aller chez quelqu’un en qui il pouvait avoir confiance.

Dans la matinée – maintenant le 9 décembre – elle a reçu un appel d’un ami de sa fille aînée, à qui Bruce avait rendu visite de temps en temps mais pas beaucoup.

“Il est ici, il est dans la maison”, a-t-elle dit à Townend.

Townend et sa famille ont sauté dans la voiture et étaient là juste avant 8 heures du matin

“Les retrouvailles, je n’ai jamais rien vu de tel, c’était tellement beau.”

“Il nous a connus tout de suite, il était tellement excité.”

Ils l’ont immédiatement emmené chez le vétérinaire qui, mis à part l’extrême perte de poids de Bruce, lui a donné un bon bilan de santé.

Il n’a eu aucune engelure, bien qu’il s’agisse d’un chien à poil court qui se trouvait à l’extérieur à des températures proches de -20 ° C.

“Comment il a survécu, nous n’en avons aucune idée… Nous pensons que nous devrions l’appeler Bruce Tout-Puissant”, sourit-elle.

Elle a souligné à quel point elle apprécie toute l’aide de tant de personnes.

Townend possède Divine Nail Design à Blind Bay et a expliqué que ses clients l’aimaient. Parfois, il cherche dans leurs sacs à main une friandise.

Maintenant, il ne quittera plus le canapé, dit-elle.

« Il a sa place sur le canapé et c’est là qu’il reste. Aujourd’hui, il a eu tellement de visiteurs, qui sont passés et lui ont apporté des friandises. C’est comme si nous avions eu un nouveau bébé », a-t-elle ri.

Townend a déclaré qu’elle était sûre que ses enfants en avaient assez de l’entendre dire que tout ce qu’ils voulaient pour Noël était de récupérer Bruce.

Toute l’expérience n’a cependant pas été sans bénéfice. Elle dit qu’elle en a tiré des leçons.

“Ma morale est de ne jamais abandonner. Et demandez de l’aide quand vous en avez besoin.

martha.wickett@saobserver.net

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

.