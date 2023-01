Un anéantissement de 1,4 billion de dollars frappe l’industrie de la cryptographie au WEF

DAVOS, Suisse – Au cours des dernières années, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le nombre de participants à l’industrie de la crypto-monnaie a explosé.

Mais après un anéantissement de près de 1,4 billion de dollars en 2022, l’industrie de la cryptographie est un peu plus réservée quant à la façon dont elle éclabousse l’argent et plusieurs entreprises repérées l’année dernière ne sont pas présentes. L’année 2022 a été marquée par des projets de cryptographie échoués, des problèmes de liquidité et des faillites, couronnés par l’effondrement de la grande bourse FTX.

Lorsque le Forum économique mondial s’est tenu en mai dernier, bitcoins oscillait autour de 30 000 $, après avoir déjà chuté de plus de 50 % par rapport à son record absolu de novembre 2021. Plus de douleur a suivi avec le bitcoin plongeant aussi bas que 15 480 $.

La Promenade est la rue principale de Davos où les entreprises et les gouvernements s’emparent des magasins et des cafés pour la semaine. L’année dernière, des sociétés de cryptographie de tous horizons ont pris le contrôle des lieux. Mais depuis la chute du marché, il y a beaucoup moins d’entreprises de cryptographie avec des vitrines flashy à Davos.

Un magasin vendant des jetons non fongibles, ou NFT, a disparu. Les prix des NFT, qui sont des objets de collection numériques, ont également chuté l’année dernière. Ce qui reste, ce sont des entreprises qui ont survécu au marché baissier et qui cherchent à développer leurs activités.

“Il est très clair que la période de spéculation touche à sa fin et que chaque entreprise que vous voyez en vedette… se concentre vraiment sur des cas d’utilisation réels”, a déclaré Teana Baker-Taylor, vice-présidente de la politique et de la stratégie réglementaire chez Circle, le société derrière le stablecoin USDC.

Un stablecoin est un type de monnaie numérique qui est censé être indexé individuellement avec une monnaie fiduciaire. L’USDC est indexé sur le dollar américain. Circle dit qu’il est soutenu par des actifs du monde réel tels que des bons du Trésor américain afin qu’un USDC puisse être racheté pour 1 $.

Casper Labs, une entreprise qui a construit une blockchain conçue pour être utilisée par les entreprises, gère un espace sur la Promenade appelé Blockchain Lab. Casper Labs était également présent l’année dernière à Davos.

Cliff Sarkin, chef des relations stratégiques chez Casper Labs, a déclaré qu’il était “prudemment optimiste” quant au fait que le marché de la cryptographie a atteint son plus bas niveau.

“Nous sommes donc plus d’un an dans le marché baissier, donc je pense que le choc est réglé et pour ceux d’entre nous qui sont dans l’espace depuis des années … nous pensons que c’est le moment de construire”, a déclaré Sarkin. CNBC.

Il a ajouté que les entreprises de cryptographie qui sont restées à Davos sont des “projets de fond” et “les vraies affaires” par rapport à des choses comme les NFT.

Il y avait aussi ceux de la finance traditionnelle qui accueillaient moins d’entreprises de cryptographie.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a été interrogé lors d’un événement organisé par la banque suisse sur ce qu’il aimerait voir à Davos cette année. Il dit l’avoir déjà vu : “C’est moins crypto dans la rue principale.”