Un âne sauvé par une ceinture de sécurité inhabituelle dans un accident de voiture

Les rues indiennes ne sont pas étrangères aux accidents de la route et les ceintures de sécurité peuvent sauver des vies. Cette fois, ce n’était pas un humain mais un âne qui a été sauvé par une ceinture de sécurité inhabituelle lors d’un tel accident. Tirant une charrette, l’âne et son cavalier voyagent sur une route. Soudain, une voiture par derrière s’écrase sur la charrette, envoyant l’âne se précipiter dans la rue sur ses pattes arrière. La seule raison pour laquelle il a pu s’arrêter, relativement indemne, était que l’âne était attaché à la charrette, ce qui en faisait une ceinture de sécurité plutôt inhabituelle. Sous-titré, “Gadhe ko seatbelt ne bacha liya warna car wale ne to maar diya tha (L’âne a été sauvé par la ceinture de sécurité ou bien le conducteur de la voiture l’a tué.)”, le clip a été partagé sur Twitter, regardez-le ici :

Les utilisateurs des médias sociaux sont déconcertés par cet incident bizarre. C’était presque comme si le conducteur de la voiture conduisait sans regarder la route. Il n’y avait pas que les utilisateurs de Twitter qui exprimaient leur confusion. L’âne aussi s’est retourné à la fin du clip. Un utilisateur de Twitter a écrit: “La façon dont l’âne s’est retourné et a vérifié qui avait frappé et ce qui s’était passé.”

La façon dont l’âne s’est retourné et a vérifié qui avait frappé et ce qui s’était passé – Dr imparable (@RecoverySamsung) 20 octobre 2022

Un autre commentaire disait : « Bezubaan ka dard bhala insaan kaise samjhe ? (Comment un être humain peut-il comprendre la douleur des sans-voix ?) »

??? — Agam Dayal🗨️ (@Ag_D_mZn) 20 octobre 2022

« Gadha to theek hai uske chalak ki haalat dekhiye (L’âne va bien, voyez l’état de son conducteur.) », a écrit un troisième utilisateur.

😂 — ARCHIT ANAND (@architanand1976) 20 octobre 2022

Pendant ce temps, un autre utilisateur de Twitter complimentait la qualité de fabrication du chariot. Le fait qu’une voiture l’ait percuté avec une telle intensité qu’il a envoyé l’âne courir sur ses pattes arrière, pourtant la charrette n’a pas été endommagée. En fait, l’âne a fait tourner la charrette sans effort sous les yeux ébahis des spectateurs et de son cavalier. D’autres se demandaient pourquoi le chariot avait l’air surchargé. Ils ont plaisanté en disant que le crash avait aidé à en décharger une partie.

