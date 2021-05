Un âne retrouve la petite fille qui l’a élevé, une vidéo virale laisse les internautes les larmes aux yeux

Une vidéo d’un âne pris dans ses bras par une petite fille qui a élevé l’animal rend les téléspectateurs émus. Le clip viral a été partagé sur Twitter par un internaute qui a informé de ces retrouvailles émouvantes. La vidéo commence avec la fille, debout à l’extérieur de l’écurie, signalant à l’âne un câlin. L’âne grinçant se dirige ensuite vers la petite fille et reçoit d’elle des animaux de compagnie. L’adorable vidéo montre ensuite la fille étreignant l’âne et faisant des bisous à l’animal.

Retrouvé avec son propriétaire après un long moment, on voit l’âne ne pas vouloir lâcher la petite fille. La pure affection entre les deux a fait pleurer de joie de nombreux internautes. La vidéo a accumulé plus de six millions de vues et a été aimée plus de deux lakh fois. Les internautes ont versé leur amour sur l’amitié entre l’âne et la petite fille.

Un utilisateur, tout en qualifiant l’amour homme-animal dans la vidéo de « précieux », a demandé comment quelqu’un peut-il blesser les animaux.

Comment quelqu’un peut blesser un animal me dépasse. C’est si précieux. — Ryan Negri (@RyanNegri) 23 mai 2021

Un autre utilisateur a laissé entendre que cette vidéo est destinée à ceux qui pensent que les animaux n’ont pas de sentiments.

Ne me dites pas que les animaux ne ressentent pas d’émotions — Jane (@Jane01010) 23 mai 2021

Cet homme avait suffisamment de raisons d’aimer les animaux plutôt que les humains.

Raison 1 176 433 pour laquelle j’aime les animaux plus que les humains – JRL2024 (@JulioRLozano3) 25 mai 2021

L’un des commentaires affirmait que les animaux ont un meilleur cœur et une meilleure âme que la plupart des humains.

Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? Ils ont de meilleurs cœurs et âmes que la plupart des humains que je connais. — BrownDogs22 (@browndogs22) 24 mai 2021

Un amoureux des ânes a vu cela comme une opportunité de parler de ses animaux de compagnie.

La vidéo a également incité certains utilisateurs à dénoncer la brutalité contre les animaux, car ils ont demandé comment quelqu’un pouvait même penser à les tuer.

Des trucs comme ça, c’est pourquoi je suis végétarien. Ppl me questionne toujours ou je dois me préparer quand cela se présente.Laissez-moi être. Je ne te juge pas, alors ne me juge pas. J’adore les animaux et c’est juste mon choix. – Kavena86 (@kavena86) 23 mai 2021

Et penser, ils mangent ces belles créatures aux Pays-Bas. Les Néerlandais ont vraiment beaucoup à expier. — M. Mayonnaise (@Thewintergoat1) 24 mai 2021

Buitengebieden, qui a partagé cette vidéo, est connu pour avoir publié des vidéos aussi sincères sur son compte Twitter. Il compte près de 3,50 lakh d’abonnés sur le site de microblogging.

