Un âne renverse Hyène, laissant Internet stupéfait

Si quelqu’un vous parle d’un combat entre Hyena et Donkey, qui vous attendriez-vous ou prédiriez-vous pour gagner ? Ce ne serait pas une surprise si la majorité pariait sur les hyènes. Après tout, une créature violente comme Hyena devrait être un gagnant naturel, n’est-ce pas ? Cependant, une vidéo récente devenue virale prouve le contraire.

Dans cette vidéo, une hyène détruisait la ferme et reste imperturbable par la présence de l’âne. Et puis l’âne ramasse Hyène avec sa bouche et lui donne une violente raclée. La vidéo de 25 secondes a été partagée le 17 octobre et a recueilli plus de 6 74 000 vues.

“Un âne renverse les rôles d’une hyène qui s’est promenée dans une ferme”, lit-on dans la légende du message.

Un âne renverse les rôles d’une hyène qui a erré dans une ferme pic.twitter.com/PnozUzOeAx — Nature_ls_Weird (@that8wasclose) 17 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont également adoré cette vidéo et y ont réagi. Un utilisateur a écrit que les ânes ne sont pas des créatures féroces. Cependant, lorsqu’ils sont dérangés inutilement, ils attaquent sûrement.

Les ânes sont l’une de ces anomalies naturelles car ils n’ont presque aucune arme naturelle, mais ne se foutent de la merde d’absolument personne. – Adam (@Thraxxus) 17 octobre 2022

Un autre utilisateur a révélé un fait intéressant sur les ânes, affirmant qu’ils sont utilisés pour repousser les attaques de loups.

renverse les rôles ? en Espagne, ils utilisent des dunkeys contre des loups – Likeroguegames (@likeroguegames) 17 octobre 2022

Une bobine Instagram similaire dans laquelle un chien était en désaccord avec un tigre a fait surface sur Instagram il y a quelque temps. C’était du jamais vu pour les utilisateurs qui ont loué le courage du chien.

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu des réactions hilarantes à cette bobine. L’un d’eux a écrit que le chien devait continuer à mordre l’oreille du tigre, sinon il serait dévoré. Un autre a été laissé en grand écart et a admiré la confiance manifestée par le chien.

Un utilisateur a fait une observation plus amusante et a écrit que les deux animaux ne se battaient pas, ajoutant qu’ils jouaient, ce qui a été mal compris comme un conflit. Un utilisateur a également exprimé son angoisse face au fait que le tigre soit dégriffé. Le dégriffage est l’ablation chirurgicale des griffes, qui sont étroitement collées à l’os. Toute la première articulation des orteils du chat est amputée pour empêcher la repousse de la griffe.

La bobine a été partagée le 5 octobre et a recueilli 23 924 likes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici