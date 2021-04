Pour Caolan Robertson – un cinéaste qui a travaillé pour M. Robinson et a aidé à créer la vidéo – c’était un moment instructif. Il a montré les ingrédients clés nécessaires pour attirer l’attention sur YouTube et d’autres services de médias sociaux.

La vidéo a été visionnée plus de 2,8 millions de fois et a suscité des actualités de l’autre côté les tabloïds de droite en Grande-Bretagne , où M. Robinson gagnait rapidement en notoriété pour ses opinions anti-immigrées et anti-islamiques.

La vidéo a joué dans les sentiments anti-immigrés en Grande-Bretagne et à travers l’Europe. Il s’est également concentré directement sur le conflit, coupant rapidement entre les cris et les coups avant de montrer le coup de poing de M. Robertson. Il a également déformé ce qui s’était réellement passé.

Les vidéos ont été conçues pour la «chambre d’écho» qui est souvent créée par les réseaux sociaux comme YouTube. Pour vous permettre de continuer à regarder, YouTube propose des vidéos similaires à celles que vous avez déjà regardées. Mais plus quelqu’un regarde longtemps, plus les vidéos peuvent devenir extrêmes.

M. Robertson continuerait à produire des vidéos pour un who’s who de personnalités de droite de YouTube des deux côtés de l’Atlantique, y compris Lauren Southern, Stefan Molyneux et Alex Jones.

« Nous choisirions le moment le plus dramatique – ou le simulions et le rendions plus dramatique », a déclaré M. Robertson, 25 ans, dans une récente interview. «Nous nous sommes rendu compte que si nous voulions un avenir sur YouTube, il fallait la confronter. Chaque fois que nous faisions ce genre de chose, cela exploserait bien au-delà de toute autre chose.

«Cela peut créer ces gens très radicaux qui sont comme des gourous», a déclaré Guillaume Chaslot, un ancien ingénieur YouTube qui a critiqué la façon dont les algorithmes de l’entreprise ont poussé les gens vers des contenus extrêmes. «En termes de durée de visionnage, un gourou est merveilleux.»

Les entreprises technologiques, les régulateurs et les particuliers du monde entier ont du mal à comprendre et à contrôler l’énorme puissance de YouTube et d’autres services de médias sociaux. En 2019, YouTube a apporté « des changements importants à la façon dont nous recommandons les vidéos et empêchons la diffusion de désinformation et de contenu haineux », a déclaré Farshad Shadloo, un porte-parole de la société, dans un communiqué. Il a exclu M. Molyneaux et M. Jones. Mais les vidéos extrêmes continuent de se répandre.

Avec le temps, a déclaré M. Robertson, il s’est rendu compte que les vidéos sur lesquelles il travaillait attisaient une haine dangereuse. Et en 2019, lors d’une conférence en Grande-Bretagne dirigée par un journal de gauche, The Byline Times, M. Robertson s’est distancé de son travail avec l’extrême droite. Son changement d’avis a été accueilli avec un certain scepticisme.

«Il a été présenté comme un fils prodigue», a déclaré Louise Raw, une militante antifasciste qui était sur scène pour le mea culpa de M. Robertson. «Mais il n’a pas été tenu de rendre des comptes.»

Maintenant, M. Robertson détaille les façons dont lui et ses collaborateurs ont recherché des confrontations pour gagner en popularité sur YouTube.

Les efforts pour contacter M. Robinson ont échoué et M. Jones n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Mme Southern a déclaré qu’elle ne devrait pas être décrite comme une militante d’extrême droite, affirmant qu’elle n’était qu’une simple conservatrice. Elle n’a pas été impliquée dans «une horrible grippe d’extrême droite qui a tenté de tromper les gens pour qu’ils regardent notre contenu», a-t-elle ajouté. « Nous faisions juste ce que n’importe quel autre YouTuber fait. »