«Les massages et les saunas n’étaient pas non plus des comportements cachés. Nous considérons sur la base de toutes les informations recueillies qu’au moins certains de ces comportements étaient connus avant 2017 et qu’il y avait des opportunités d’action pour avoir eu lieu plus tôt. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy