Un ancien ver blindé d’il y a 518 millions d’années pourrait être l’ancêtre de trois grands groupes d’animaux vivants

L’ancêtre de trois espèces animales importantes et un nœud critique de l’arbre évolutif ont été identifiés comme un ver fossilisé vieux de 518 millions d’années, selon une équipe mondiale d’experts du Natural History Museum, de l’Université d’Oxford et de Bristol. C’est un spécimen hérissé qui ne mesure que 1,2 cm de long et qui appartient à la famille éteinte des mammifères tommotiidés. Il est communément appelé Wufengella Bengtsoni.

Bien que ces fossiles de coquillages cambriens aient été trouvés partout dans le monde, on en sait encore très peu à leur sujet. Wufengella, d’autre part, s’avère être un ajout fascinant à la commande.

Il possède une armure asymétrique enveloppant un corps charnu parsemé de saillies épineuses. Compte tenu de son apparence étrange, le ver a peut-être eu autrefois une structure corporelle segmentée semblable à un ver de terre.

Les brachiopodes possèdent un organe particulier appelé lophophore qui leur permet de filtrer l’eau. Deux autres membres éminents du phylum, les phoronides (également connus sous le nom de vers en fer à cheval) et les bryozoaires, ont tous deux ce qui est essentiellement une paire de tentacules pliés en forme de fer à cheval (appelés animaux de mousse).

Les animaux sont divisés en plus de 30 embranchements ou classes. Les membres de chaque phylum se distinguent les uns des autres par un ensemble spécifique de caractéristiques. Les membres de nombreux phylums ne partagent qu’un petit nombre de caractéristiques, ce qui peut être lié au taux d’évolution rapide qui prévalait lorsque ces grands groupes sont apparus pour la première fois. Il y a environ 550 millions d’années, une période connue sous le nom d’explosion cambrienne s’est produite.

Wufengella est une espèce modèle pour l’importance des archives fossiles dans la reconstruction des arbres évolutifs, déclare le co-auteur Greg Edgecombe du Natural History Museum.

En raison du très petit nombre de caractéristiques anatomiques partagées par plusieurs phylums, ne regarder que les animaux vivants nous donne une image incomplète.

“Avec des fossiles comme Wufengella, nous pouvons retracer chaque lignée jusqu’à ses racines, réalisant à quel point elles avaient autrefois un aspect complètement différent et avaient des modes de vie très différents, parfois uniques et parfois partagés avec des parents plus éloignés”, a-t-il affirmé.

