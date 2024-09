Un ancien tueur à gages de la mafia devrait être condamné pour le meurtre en prison du gangster James « Whitey » Bulger

CLARKSBURG, Virginie-Occidentale — Un ancien tueur à gages de la mafia devrait être condamné pour le meurtre en prison du célèbre gangster de Boston, James « Whitey » Bulger, après avoir conclu un accord avec les procureurs pour modifier son plaidoyer de non-culpabilité.

Le prisonnier fédéral Fotios « Freddy » Geas doit comparaître vendredi devant le tribunal de district américain du nord de la Virginie occidentale.

Les procureurs ont déclaré que Geas avait utilisé un cadenas attaché à une ceinture pour frapper à plusieurs reprises Bulger, âgé de 89 ans, à la tête, quelques heures après son arrivée au pénitencier américain de Hazelton, en Virginie-Occidentale, depuis une autre prison de Floride en octobre 2018.

Bulger, qui dirigeait la mafia à majorité irlandaise de Boston dans les années 1970 et 1980, a servi d’informateur au FBI pour dénoncer le principal rival de son gang, selon le bureau. Bulger a fermement nié avoir jamais été un informateur du gouvernement.

Bulger est devenu l’un des fugitifs les plus recherchés du pays après avoir fui Boston en 1994. Il a été capturé à l’âge de 81 ans après plus de 16 ans de cavale et condamné en 2013 pour une série de 11 meurtres et des dizaines d’autres crimes de gang.

Fotios « Freddy » Geas lors d’une audience au tribunal de Springfield, Massachusetts en 2009. Don Treeger / dossier AP

Geas, qui selon les autorités était un tueur à gages de la mafia, purge déjà une peine de prison à vie pour des crimes violents commis précédemment. Il a été accusé de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré dans le cadre de la mort de Bulger, deux chefs d’accusation passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie. L’année dernière, le ministère de la Justice a déclaré qu’il ne requerrait pas la peine de mort.

Les documents judiciaires ne précisent pas clairement comment Geas plaidera, mais le tribunal a programmé la condamnation lors de la même audience de plaidoyer. Accords de plaidoyer Les noms de Geas et de deux autres détenus de Hazelton ont été dévoilés le 13 mai et un avocat de Geas ne s’est pas opposé à la motion du gouvernement.

Un autre prisonnier, le gangster du Massachusetts Paul J. DeCologero, a été condamné à plus de quatre ans de prison en août pour agression. Les procureurs ont déclaré qu’il faisait le guet pendant que Geas battait Bulger. Un troisième détenu, Sean McKinnon, a plaidé coupable en juin pour avoir menti aux agents spéciaux du FBI et n’a pas été condamné à une peine de prison supplémentaire.

Un détenu témoin a déclaré à un grand jury que DeCologero lui a dit que Bulger était un « mouchard » et qu’ils avaient prévu de le tuer dès qu’il entrerait dans leur unité.