Un ancien tueur à gages de la mafia condamné à 25 ans de prison pour le meurtre du gangster Whitey Bulger

Un ancien tueur à gages de la mafia a été condamné vendredi à 25 ans de prison pour le meurtre en 2018 du célèbre gangster de Boston James « Whitey » Bulger.

Le prisonnier fédéral Fotios « Freddy » Geas a été condamné par un tribunal fédéral du nord de la Virginie occidentale après avoir plaidé coupable d’homicide volontaire et d’agression ayant entraîné des blessures corporelles graves.

Les procureurs avaient initialement déclaré que Geas avait utilisé un cadenas attaché à une ceinture pour frapper à plusieurs reprises Bulger, âgé de 89 ans, à la tête, quelques heures après son arrivée au pénitencier américain en difficulté, Hazelton, depuis une autre prison de Floride en octobre 2018. Les avocats de la défense ont contesté cette caractérisation, affirmant que Geas avait frappé Bulger avec son poing.

Geas, 57 ans, purgeait déjà une peine de prison à vie pour des crimes violents antérieurs. Le ministère de la Justice a déclaré l’année dernière qu’il ne demanderait pas la peine de mort contre lui dans le meurtre de Bulger.

Bulger, qui dirigeait le gang à majorité irlandaise de Boston dans les années 1970 et 1980, a également servi d’informateur au FBI pour dénoncer le principal rival de son gang, selon le bureau. Bulger a fermement nié avoir jamais été un informateur du gouvernement.

Bulger est devenu l’un des fugitifs les plus recherchés du pays après avoir fui Boston en 1994 grâce à une information de son agent du FBI selon laquelle il était sur le point d’être inculpé. Il a été capturé à l’âge de 81 ans après plus de 16 ans de cavale. Bulger a été condamné en 2013 pour une série de 11 meurtres et des dizaines d’autres crimes de gang, dont beaucoup ont été commis alors qu’il était considéré comme un informateur du FBI.

Un autre prisonnier de Hazelton, le gangster du Massachusetts Paul J. DeCologero, a été condamné à plus de quatre ans de prison en août pour agression dans le meurtre de Bulger. Les procureurs ont déclaré qu’il agissait comme guetteur pour Geas. Un troisième détenu, Sean McKinnon, pcoupable au plomb En juin, il a été accusé de mensonges aux agents spéciaux du FBI. McKinnon n’a pas été condamné à une peine de prison supplémentaire et a été renvoyé en Floride pour terminer sa libération surveillée. Il avait purgé une peine pour avoir volé des armes à un trafiquant d’armes à feu.

Selon les documents judiciaires, les prisonniers avaient été informés à l’avance de l’arrivée de Bulger dans la prison de Virginie-Occidentale. DeCologero et Geas ont passé environ sept minutes dans la cellule de Bulger pendant l’attaque.

Un prisonnier a témoigné devant un grand jury que DeCologero lui avait dit que Bulger était un « mouchard » et qu’ils avaient prévu de le tuer dès qu’il entrerait dans leur unité.

Geas était un proche associé de la mafia et agissait comme un homme de main, mais il n’était pas officiellement un membre « désigné » car il est grec et non italien. Son frère et lui ont été condamnés à la prison à vie en 2011 pour leur rôle dans plusieurs crimes violents, notamment le meurtre en 2003 d’Adolfo « Big Al » Bruno, un chef de la famille mafieuse Genovese à Springfield, dans le Massachusetts. Un autre mafieux a ordonné le meurtre de Bruno parce qu’il était contrarié par le fait que Bruno ait parlé au FBI, ont déclaré les procureurs.

Les accords de plaidoyer pour Geas, DeCologero et McKinnon ont été dévoilés le 13 mai. Geas et DeCologero ont été identifiés comme suspects peu après la mort de Bulger, mais ils sont restés sans inculpation pendant des années alors que l’enquête traînait en longueur.

Après le meurtre, les experts ont critiqué le transfert de Bulger à Hazelton, où les travailleurs avaient déjà sonné l’alarme au sujet de la violence et du manque de personnel, et son placement dans la population générale au lieu d’un logement plus protecteur.

La mort de Bulger est le résultat de multiples échecs de gestion, d’une incompétence généralisée et de politiques défectueuses au Bureau des prisons, le département américain de la Justice. chien de garde trouvé dans un rapport de 2022. L’inspecteur général n’a trouvé aucune preuve d’« intention malveillante » de la part d’un quelconque employé du bureau, mais a déclaré qu’une série d’erreurs bureaucratiques avait laissé Bulger à la merci de gangsters rivaux.

Cette année-là, un juge fédéral a rejeté une plainte déposée par la famille de Bulger contre le FBI et 30 employés non identifiés du système pénitentiaire.

En juillet, le Sénat américain a adopté une loi visant à réorganiser la surveillance et à apporter une plus grande transparence au Bureau, à la suite d’un rapport de l’Associated Press qui a révélé la corruption systémique du système pénitentiaire fédéral et a conduit à un contrôle accru du Congrès.