Un ancien trésor trouvé par des chasseurs de métaux disparaît au milieu des craintes d’un initié qui a pillé des réserves

Un trésor ANCIEN trouvé par des détecteurs de métaux a disparu au milieu des craintes qu’un initié ait pillé des réserves patrimoniales sécurisées.

La police enquête sur la disparition d’artefacts irremplaçables d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de livres après avoir été transmis aux autorités au cours des quatre dernières années.

Un ancien trésor, y compris ces têtes de hache, a disparu

Les objets ont été trouvés par des détecteurs de métaux, mais on craint qu’un initié n’ait pillé les entrepôts sécurisés du patrimoine

Les articles incluent une pointe de flèche vieille de 3 500 ans et un sou en argent du règne de Guillaume le Conquérant

Les découvreurs avaient remis les objets, comme l’exigeait la loi, et attendaient de savoir s’ils étaient classés comme trésor.

Mais ils ont été choqués d’apprendre qu’ils avaient disparu des magasins du conseil sécurisé et craignent d’avoir été vendus sur le marché noir américain.

Un détecteur a déclaré : « C’est dévastateur pour nous personnellement mais aussi pour la nation.

“Certains de ces objets n’ont pas été tenus par des mains humaines depuis l’âge du bronze.

“Mais après que nous les ayons trouvés et que nous les ayons transmis aux autorités, ils se sont volatilisés.”

Le mystère tourne autour d’objets trouvés en Cumbrie et dans le Lancashire.

Quiconque trouve de tels objets doit les remettre à un agent de liaison dans les 14 jours.

Les agents sont basés dans tout le pays et, avec un coroner, décident si la découverte est un trésor ou non.

S’il est déterminé qu’il ne s’agit pas d’un trésor, celui qui l’a trouvé peut le conserver, sinon il est considéré comme un patrimoine national et doit être proposé à la vente à un musée à un prix fixé par des experts indépendants.

Un détecteur a remis un butin comprenant des têtes de hache vieilles de 3 500 ans, mais a déclaré: «Pendant deux ans et demi, je n’ai rien entendu, alors je suis allé les voir et on m’a dit qu’une de mes têtes de hache et toutes les pièces avaient disparu.

“J’ai commencé à parler à d’autres détecteurs et j’ai été choqué de constater que je n’étais pas seul.”

Les fonctionnaires enquêtent.

La police a également confirmé que des enquêtes étaient en cours.