Un ancien trafiquant de drogue soupçonné d’être le quatrième membre de la cellule des « Beatles » de l’Etat islamique admet des accusations de terrorisme

Un musulman converti, considéré comme le quatrième « Beatle » dans une cellule de l’EI, a plaidé coupable hier à des accusations de terrorisme.

Aine Davis a admis avoir persuadé sa femme d’essayer de lui faire passer clandestinement 17 300 £ en Syrie – en utilisant un ami qui avait caché l’argent dans sa culotte.

L’ancien trafiquant de drogue Aine Davis, considéré comme le quatrième « Beatle » dans une cellule de l’EI, a plaidé coupable aux accusations de terrorisme Crédit : Police métropolitaine/PA Wire

L’ancien trafiquant de drogue, 39 ans, a également plaidé coupable de possession d’arme à feu à des fins terroristes après avoir posé avec un fusil Kalachnikov.

Davis, père de quatre enfants, est apparu par vidéo depuis la prison de Belmarsh et sera condamné le mois prochain

Il a déjà purgé une peine de prison en Turquie pour appartenance à l’EI et a été arrêté à son arrivée au Royaume-Uni en août dernier.

Sa cellule a kidnappé plus de 20 Occidentaux entre 2014 et 2015 et en a décapité au moins sept.

Les otages ont surnommé le gang les Beatles en raison de leur accent britannique – Davis étant soupçonné d’être « Paul ».

L’année dernière, l’ex-ministre de l’Intérieur, Priti Patel, n’a pas réussi à obtenir son extradition pour qu’il soit traduit en justice aux États-Unis.

Le chef Mohammed Emwazi, connu sous le nom de Jihadi John, a été tué par une frappe de drone américain en 2015.

Les compatriotes britanniques Alexanda Kotey et El Shafee Elsheikh purgent une peine à perpétuité aux États-Unis.

Davis était connu sous le nom de Biggz à Londres avant de se rendre en Syrie en 2012.