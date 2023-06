Un ancien touriste d’OceanGate qualifie son sous-voyage du Titanic de 2021 d’une « opération kamikaze »

Un ancien client d’OceanGate Expeditions qui a fait un voyage pour voir l’épave du Titanic il y a deux ans a décrit la plongée comme une « opération kamikaze ».

Une opération internationale de recherche et de sauvetage est en cours pour cinq membres d’équipage du sous-marin Titan d’OceanGate, qui a disparu dimanche lors d’une expédition touristique en haute mer prévue. Arthur Loibl, un homme d’affaires et aventurier allemand à la retraite qui a fait le même voyage en 2021, a partagé son expérience avec OceanGate dans une interview avec l’Associated Press.

« Il faut être un peu fou pour faire ce genre de choses », a déclaré Loibl.

Il a expliqué que l’idée de visiter l’épave du Titanic lui est venue lors d’un voyage au pôle Sud en 2016. À l’époque, une société russe était le seul service proposant des vidéos pour un demi-million de dollars.

MISES À JOUR EN DIRECT : RECHERCHE DU SOUS-MARIN OCEANGATE TITAN MANQUANT

OceanGate, basé dans l’État de Washington, a annoncé sa propre opération sur le Titanic un an plus tard et Loibl a saisi l’occasion. Il a affrété une plongée avec OceanGate en 2019, payant la modique somme de 110 000 $, mais cette plongée a été annulée car le premier submersible n’a pas survécu aux tests.

En 2021, il a effectué un voyage qui a été couronné de succès avec le PDG d’OceanGate Stockton Rush et le plongeur français et expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet – qui sont maintenant portés disparus – ainsi que deux hommes d’Angleterre.

« Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal pour sol. Vous ne pouvez pas vous tenir debout. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns à côté des autres ou les uns sur les autres », a déclaré Loibl à l’AP. « Vous ne pouvez pas être claustrophobe. »

Le sous-marin d’OceanGate a rencontré des difficultés techniques lors de la plongée, a déclaré Loibl. Il a décrit comment les lumières ont été éteintes pour conserver l’énergie pendant la descente et l’ascension de 2,5 heures, la seule illumination provenant d’un bâton lumineux.

QUI EST SUR LE SOUS-MARIN OCEANGATE TITANIC ?

La plongée a été retardée à plusieurs reprises pour résoudre un problème avec la batterie et les poids d’équilibrage. Au total, le voyage a duré 10,5 heures.

En fin de compte, Loibl a déclaré que son groupe avait eu de la chance et avait bénéficié d’une vue imprenable sur l’épave. D’autres clients n’ont pu voir qu’un champ de débris ou, dans certains cas, rien du tout. Certains clients ont perdu des paiements non remboursables après que le mauvais temps ait empêché la plongée de se dérouler en toute sécurité.

Il a décrit Rush comme un bricoleur qui a essayé de se contenter de ce qui était disponible pour effectuer les plongées, mais avec le recul, a-t-il dit, « c’était un peu douteux ».

« J’étais un peu naïf, en regardant en arrière maintenant », a déclaré Loibl. « C’était une opération kamikaze. »

SOUS-MARIN TITANIC MANQUANT : UN ROBOT SOUS-MARIN CANADIEN RECHERCHE LE FOND DE L’OCÉAN ALORS QUE LES NIVEAUX D’OXYGÈNE DIMINUENT

Un autre ancien passager qui a visité le site de l’épave du Titanic à bord de l’engin submersible Titan d’OceanGate, aujourd’hui disparu, a déclaré que toutes les personnes impliquées connaissaient les risques de la « mission dangereuse ».

Fred Hagen s’est entretenu avec « Fox & Friends » mercredi matin alors que la Garde côtière estime qu’il reste moins de 24 heures d’oxygène dans le Titan, qui a disparu dimanche lors d’une expédition pour visiter ce qui reste du Titanic.

« Il y avait des protocoles de sécurité en place. Je sais qu’il y a une grande controverse maintenant qu’il y a eu une catastrophe, les gens doutent et se demandent pourquoi il n’y avait pas de systèmes de secours », a déclaré Hagen, un homme d’affaires et explorateur de Pennsylvanie. « On nous a tous dit – intimement informés – qu’il s’agissait d’une mission dangereuse qui pouvait entraîner la mort et des blessures. C’était donc bien compris. »

« Nous connaissions le fonctionnement du sous-marin, nous connaissions divers protocoles – mais ce n’est pas une opération sûre en soi », a-t-il ajouté. « Et cela fait partie de la recherche et du développement, de l’exploration et de l’expérimentation. »

L’EXPERT EN MER PROFONDE S’INQUIETAIT QUE « BANGING » POURRAIT ÊTRE « TROPEMENT OPTIMISTIQUE », CAR LE TITANIC SUB PEUT AVOIR DÉJÀ MANQUÉ D’AIR

L’opération de recherche et de sauvetage du submersible OceanGate Titan disparu est entrée dans sa cinquième journée.

Les cinq passagers à bord ont été identifiés comme étant Rush, Nargeolet, l’homme d’affaires et explorateur britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et le fils de Dawood, Sulaiman Dawood.

Le sous-marin a commencé son voyage vers le Titanic dimanche matin avec 96 heures d’oxygène à bord, selon le site Web d’OceanGate.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les opérateurs ont ensuite perdu le contact avec le navire environ une heure et 45 minutes après le début de sa descente.

Il n’a pas été entendu depuis et sa localisation actuelle reste inconnue. Les garde-côtes américains ont déployé des robots sous-marins pour ratisser le fond de l’océan à la recherche du Titan. Les recherches ont été rejointes jeudi par un véhicule télécommandé (ROV) appartenant au navire français L’Atalante, ont indiqué les garde-côtes.

Les autorités ont déclaré que le sous-marin manquant manquerait d’oxygène jeudi matin.

Greg Norman de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.