Se méritant une étiquette de décideur politique «dépassé», le stratège démocrate de longue date James Carville a exprimé une opinion impopulaire, avertissant que l’engouement pour la «réveil» et l’annulation de la culture causera de graves problèmes au parti.

Carville pense non seulement que les démocrates pourraient perdre les élections en 2022, 2024 et au-delà, il a également révélé à Vox dans une interview que la seule raison pour laquelle le Parti démocrate a quitté la présidence en 2020 est parce qu’il était confronté à un « Bouffon historique mondial. »

Carville, probablement mieux connu pour son travail sur la campagne présidentielle de Bill Clinton, a ciblé le langage de plus en plus éveillé des démocrates comme quelque chose qui éloigne le parti de « des gens ordinaires. »

«Avez-vous déjà eu l’impression que les personnes qui fréquentent les salons universitaires des collèges de luxe utilisent une langue différente de celle des gens ordinaires? il a dit. «Ils ont trouvé un mot comme« LatinX »que personne d’autre n’utilise. Ou ils utilisent une expression comme «communautés de couleur». Je ne connais personne qui parle comme ça. Je ne connais personne qui vit dans une «communauté de couleur». Je connais beaucoup de Blancs, de Noirs et de Marrons et ils vivent tous dans… des quartiers. »





Aussi sur rt.com

Rose McGowan continue sur Fox News pour dire que les Dems sont dans une secte et que la fureur éclate alors qu’ils manquent la partie où elle dit que les GOP sont aussi des sectateurs







Il a également ciblé le mouvement Defund the Police, dont il dit «Presque putain, personne ne veut faire ça.»

Alors que le langage de Carville touche une note plus critique que celle de nombreux démocrates de premier plan, il affirme que plus de pairs ont les mêmes préoccupations que lui, mais ont trop peur d’exprimer leurs opinions, craignant de subir un retour de flamme, avec des conséquences professionnelles et personnelles.

«La réveil est un problème et tout le monde le sait» Carville a déclaré, ajoutant que trop de gens craignent d’être « annulé » critiquer réellement le « Réveillé » mouvement.

Des problèmes comme l’injustice raciale, a ajouté Carville, devraient être abordés, mais c’est la «Jargon-y» langage qui détourne de nombreuses personnes des démocrates.

« Ce que je dis, c’est que nous devons le faire sans utiliser un langage jargon-y méconnaissable pour la plupart des gens – y compris la plupart des Noirs, d’ailleurs – car cela indique que vous essayez de parler avec eux, » il a dit. « Ce » trop cool pour l’école « ne fonctionne pas et nous devons l’arrêter. »

Carville a principalement mérité les réactions des critiques de son propre parti pour son «Réveil» prendre, avec beaucoup de peinture du stratège comme sans rapport avec le Parti démocrate moderne.

Les démocrates ont principalement gagné l’année dernière parce qu’ils ont fait appel à beaucoup de gens réveillés. Une grande partie de ce que dit James Carville n’est que de la politique démodée et dépassée. Si vous dirigez un bon candidat, vous gagnez en résultat, cette personne doit faire appel à tous ceux qui étaient Biden. – Gabriel Quinney (@ GabrielQuinne16) 27 avril 2021

Il était temps de sortir James Carville de la peinture il y a environ 15 ans. Il est encore temps de sortir James Carville de la peinture. La vie n’est pas un film Sorkin. Ne faites pas d’agents des célébrités. https://t.co/YGzXT73CWj – Ben Gardner (@ BenGardner87) 27 avril 2021

James Carville a une mauvaise interprétation de la «réveil». La vigilance n’est pas un problème. Annuler la culture n’est pas un problème. Ce sont des termes inventés par la droite pour semer la peur des dons et des votes. La turpitude morale détermine un comportement acceptable et le revenu discrétionnaire suit juste derrière – ♻️🇺🇸 Christopher Zullo (@ChrisJZullo) 27 avril 2021

Même s’il avait beaucoup à dire sur la façon dont son propre parti peut s’améliorer, Carville semblait n’avoir que des éloges pour le président Joe Biden, déclarant «Il est très difficile de trouver quelque chose à redire» en regardant ses premiers mois en fonction. Son plus grand attribut cependant, selon Carville, est qu’il « pas en » les «Politique du« salon des professeurs »» Carville est si catégoriquement contre.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!