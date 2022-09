Un ancien squelette retrouvé dans une grotte de Mexico menacé par un train

L’archéologue Octavio del Rio a déclaré que lui et son collègue plongeur Peter Broger avaient vu le crâne et le squelette brisés en partie recouverts de sédiments dans une grotte près de l’endroit où le gouvernement mexicain envisage de construire un train touristique à grande vitesse à travers la jungle.

Compte tenu de la distance de l’entrée de la grotte, le squelette n’aurait pas pu y arriver sans un équipement de plongée moderne, il doit donc avoir plus de 8 000 ans, a déclaré Del Rio, faisant référence à l’époque où la montée du niveau de la mer inondait les grottes.

Certains des restes humains les plus anciens d’Amérique du Nord ont été découverts dans les grottes de gouffres appelées «cenotes» sur la côte caribéenne du pays, et les experts disent que certaines de ces grottes sont menacées par le projet touristique Maya Train du gouvernement mexicain.

Del Rio, qui a travaillé avec l’Institut national d’anthropologie et d’histoire sur des projets dans le passé, a déclaré qu’il avait informé l’institut de la découverte. L’institut n’a pas immédiatement répondu aux questions sur son intention d’explorer le site.

Il a souligné que la grotte – dont il n’a pas révélé l’emplacement par crainte que le site ne soit pillé ou perturbé – se trouvait à proximité de l’endroit où le gouvernement a abattu une bande de jungle pour poser des voies ferrées et pourrait être effondrée, contaminée ou fermée. par le projet de construction et le développement ultérieur.

“Il y a beaucoup plus d’études à faire pour interpréter correctement” la découverte, a déclaré Del Rio, notant que “la datation, une sorte d’études photographiques et une collection” seraient nécessaires pour déterminer exactement l’âge du squelette. .

Del Rio explore la région depuis trois décennies et, en 2002, il a participé à la découverte et au catalogage des restes connus sous le nom de La femme de Naharon, décédée à peu près au même moment, ou peut-être plus tôt, que Naia – le squelette presque complet de une jeune femme décédée il y a environ 13 000 ans. Il a été découvert dans un système de grottes à proximité en 2007.