Un ancien soldat reconnu coupable d’homicide involontaire pour avoir tué un civil irakien arrêté le 6 janvier

WASHINGTON — Un homme qui a été reconnu coupable d’homicide involontaire pour avoir tué un civil alors qu’il était déployé en Irak il y a près de 20 ans a été arrêté et accusé d’avoir agressé des agents des forces de l’ordre au Capitole le 6 janvier.

Edward Richmond Jr., un homme de 40 ans vivant à Geismar, en Louisiane, a été arrêté lundi matin à Baton Rouge, selon le ministère de la Justice. Il fait face à des accusations de troubles civils ; entrer et demeurer dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint avec une arme mortelle ou dangereuse ; et agresser, résister ou gêner des policiers, selon des documents judiciaires.

Selon la plainte pénale, des photos montrent Richmond utilisant une matraque pour attaquer des agents des forces de l’ordre dans le tunnel inférieur ouest du bâtiment du Capitole, où ont eu lieu certaines des attaques les plus violentes du 6 janvier 2021.

Les « chasseurs de sédition » en ligne ont aidé à identifier les images du Richmond citées par le FBI. Dans sa plainte pénale, le ministère de la Justice a déclaré que Richmond “portait un casque noir, des lunettes, des épaulettes, une radio bidirectionnelle orange et un écusson du drapeau de l’État de Louisiane sur sa poitrine pendant l’attaque”. Cette tenue a amené les détectives en ligne à le surnommer « Buff Lightyear ».

Lors de son déploiement en Irak, Richmond a tiré à l’arrière de la tête d’un vacher nommé Muhamad Husain Kadir le 28 février 2004, avait déclaré l’armée à l’époque : selon plusieurs comptes d’actualités. Richmond a été reconnu coupable d’homicide volontaire, selon un article de 2006 dans le Washington Post, et condamné à trois ans, avec rétrogradation et révocation déshonorante. Son père avait cherché à blanchir le nom de son fils, selon le Post.

Edward Richmond Jr. (au centre) Eman Mohammed / ZUMA via le fichier Alamy

Joint par téléphone lundi, Edward Richmond Sr., surnommé « Eddie », a orienté NBC News vers un avocat pour son fils. L’avocat, John McLindon, a déclaré que son client l’avait approché il y a environ un an. McLindon soupçonne que le gouvernement demandera la détention provisoire de son client lors d’une audience mardi. Richmond plaidera non coupable, a déclaré McLindon.

L’homme que le FBI identifie désormais comme étant le jeune Richmond figurait au 182e rang sur la page Web du FBI sur la violence au Capitole, la liste des « plus recherchés » du bureau pour les délinquants du 6 janvier. Jusqu’à présent, plus de 1 200 personnes ont été arrêtées en lien avec le 6 janvier et le ministère de la Justice a obtenu environ 900 condamnations. Des centaines d’autres participants du 6 janvier ont été identifiés par des détectives en ligne mais n’ont pas été arrêtés.