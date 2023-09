Un ancien soldat en fuite, qui s’est évadé d’une prison britannique sous un camion, arrêté alors qu’il roulait à vélo

Un ancien soldat britannique accusé de terrorisme qui s’est faufilé hors d’une prison de Londres à bord d’un camion de livraison de nourriture a été capturé samedi, a annoncé la police.

Daniel Abed Khalife a été arrêté alors qu’il circulait à vélo le long d’un canal à l’ouest de Londres, après une chasse à l’homme de quatre jours.

Khalife s’est échappé de la cuisine de la prison de Wandsworth mercredi et a franchi les portes en s’attachant au fond d’un camion de restauration.

Le jeune homme de 21 ans attendait son procès pour violation de la loi britannique sur les secrets officiels en rassemblant des informations « qui pourraient être utiles à un ennemi » et en posant de fausses bombes sur une base militaire. Il a été libéré de l’armée britannique après son arrestation plus tôt cette année et a nié ces allégations. Son procès est prévu pour novembre.

Les conservateurs au pouvoir font face à des critiques

Cette évasion a déclenché une tempête de critiques alors que les opposants politiques ont lié cette évasion à des années d’austérité financière de la part du Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni.

Le gouvernement a déclaré qu’une enquête indépendante déterminerait comment Khalife s’est échappé de la prison à sécurité moyenne ouverte en 1851 sous le règne de la reine Victoria.

« Nous avons besoin de réponses sur la façon dont un prisonnier accusé de terrorisme et d’infractions à la sécurité nationale aurait pu s’échapper de cette manière », a écrit samedi Yvette Cooper, députée du Parti travailliste, sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a remercié la police et le public et a déclaré que l’enquête permettrait de déterminer comment Khalife s’est enfui.

L’évasion a nécessité des contrôles de sécurité supplémentaires dans les principaux centres de transport, en particulier dans et autour du port de Douvres, le principal passage maritime entre l’Angleterre et la France, et a conduit à un moment donné à la fermeture d’une autoroute majeure.

On ne sait pas si la récompense a été réclamée

La police antiterroriste de Londres avait offert une récompense de 20 000 livres (25 000 US$) pour toute information ayant permis l’arrestation de Khalife. Il n’était pas clair dans l’immédiat si quelqu’un était en lice pour la récompense.

Vendredi, la police a annoncé une avancée dans les recherches après qu’un témoin ait rapporté avoir vu Khalife à un carrefour très fréquenté près de la prison peu après son évasion.

Le commandant antiterroriste de la police métropolitaine, Dominic Murphy, n’a pas voulu dire si l’observation avait été confirmée par des caméras de surveillance, mais Londres dispose de l’un des réseaux de caméras de sécurité les plus robustes au monde, et n’importe quelle image aurait pu aider à localiser ses allées et venues.

« En ce qui concerne l’enquête, elle a vraiment pris de l’ampleur hier après-midi, avec un certain nombre d’appels du public, mais elle a vraiment pris un cours différent hier soir, lorsque nous avons mené une recherche menée par les services de renseignement dans la région de Richmond aux premières heures de cette journée. matin », a déclaré Murphy.

« Bien que nous ne l’ayons pas trouvé lors de cette recherche, pendant que nous y étions, nous avons reçu un certain nombre d’appels du public au cours de l’heure ou deux qui ont suivi, nous donnant diverses observations de lui. »

Efforts de recherche à Chiswick

La police avait reçu des informations selon lesquelles Khalife avait été aperçu dans le quartier de Chiswick, à l’ouest de Londres, et des policiers y étaient descendus samedi matin, avec des voitures et des fourgonnettes de police envahissant la zone et des hélicoptères survolant la zone.

Paul Wade a déclaré qu’il avait ouvert ses rideaux pour trouver cinq policiers devant son domicile.

« Ils ont dit : ‘J’imagine que vous savez pourquoi nous sommes ici' », a-t-il déclaré. « Ils vérifiaient les jardins de tout le monde. »

Mais Khalife était loin d’être là lorsqu’un officier en civil a fini par lui faire le collier en fin de matinée, a déclaré Murphy.

Khalife a été arrêté à vélo le long du canal près de la communauté de Northolt, à environ 16 kilomètres de l’endroit où il s’est enfui.

Murphy a déclaré qu’il avait coopéré lors de son arrestation. Khalife fait désormais face à des accusations supplémentaires de liberté illégale et de prisonnier évadé.