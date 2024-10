Un ancien soldat des forces spéciales affirme avoir été mis sur liste noire pour avoir signalé le meurtre présumé de civils afghans

Un ancien soldat des forces spéciales poursuit le gouvernement fédéral, alléguant qu’il a été mis sur liste noire par son unité et expulsé de l’armée après avoir dénoncé l’implication présumée des troupes canadiennes dans le meurtre de personnes non armées en Afghanistan.

Le soldat nomme également un général actuel et deux anciens généraux canadiens qui, selon lui, ont minimisé ou omis d’enquêter adéquatement sur l’implication des Forces armées canadiennes (FAC) dans les meurtres présumés.

Claude Lepage, ancien membre de la FOI2, l’une des unités militaires les plus élitistes et secrètes du Canada, a déposé une déclaration devant la Cour supérieure du Québec la semaine dernière. Il demande au tribunal de lui accorder près de 3 millions de dollars de dommages et intérêts pour le traitement qu’il dit avoir reçu en raison de ses actions en tant que lanceur d’alerte.

Les allégations contenues dans les documents judiciaires n’ont pas été vérifiées et ni le gouvernement canadien ni les forces armées n’ont encore déposé de défense.

La déclaration de Lepage allègue que c’est sa dénonciation qui a conduit l’armée à mener deux enquêtes, connues sous le nom de Piège à sable enquêtes, examinant les actions des soldats canadiens en Afghanistan et les actions des soldats de la coalition servant à leurs côtés.

Il affirme avoir subi « des discriminations, des mesures de représailles, des abus de droit, des négligences graves et de nombreuses violations de ses droits… après avoir signalé à sa chaîne de commandement l’exécution de civils afghans par des membres de son unité et par des membres d’une agence gouvernementale étrangère ». « .

Un rapport issu de l’enquête a conclu que les soldats canadiens n’avaient rien fait de criminel en Afghanistan. Toutefois, il a reconnu qu’ils pourraient avoir été témoin de crimes de guerre commis par les troupes de la coalition d’autres pays. Une version fortement expurgée du rapport a été rendue publique en 2018.

Le rapport dénonçait un culture du secret entourant les missions meurtrières en Afghanistan parmi les forces spéciales canadiennes.

Les allégations de Lepage, maintenant rendues publiques dans la déclaration, ouvrent une fenêtre sur les actes de représailles contre des Afghans non armés par des soldats canadiens et de la coalition et soulèvent des questions sur les actions de ses commandants face à de graves allégations d’inconduite.

Un groupe de plongeurs militaires de la FOI2 retourne aux quais de Shearwater, près d’Halifax, le 18 novembre 2004. Les images de cette unité insaisissable sont rares. Des agents de sécurité ont empêché mardi un photographe de CBC News de prendre des photos de l’extérieur du quartier général de l’unité, Dwyer Hill, à Ottawa. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

5 rapports faisant état de meurtres de civils

Entre 2005 et 2008, alors que Lepage était en Afghanistan en tant que sergent dans la FOI2, les documents judiciaires indiquent qu’il a signalé à sa chaîne de commandement cinq cas de civils afghans ou de personnes non armées ciblés ou tués par des membres de son unité et des membres d’un autre gouvernement. militaires travaillant sur des missions conjointes avec l’unité.

La poursuite allègue que la première fois s’est produite en décembre 2005. Après qu’un hélicoptère de la FOI2 ait été abattu au combat, Lepage a déclaré qu’un membre de l’unité avait tiré avec une arme antichar sur une résidence civile et avait ensuite procédé à une « entrée dynamique » pour surprendre et intimider les des gens à l’intérieur.

Puis, en mai 2006, le matin après que les soldats de la FOI2 aient été attaqués à plusieurs reprises lors d’une opération nocturne, des membres de l’unité ont bombardé plusieurs résidences civiles, indique le document. Lepage a ensuite visité les maisons détruites et a rencontré un vieil homme portant un sac rempli de restes humains. L’homme a déclaré que les restes étaient ce qui restait de sa famille.

Dans la poursuite, Lepage a déclaré qu’à sa connaissance, il n’y avait eu aucune enquête interne sur les attentats à la bombe.

En juillet de la même année, selon la déclaration, un homme non armé est apparu à un détachement de la FOI2 en Afghanistan, les mains en l’air, se rendant apparemment au cours d’une opération que l’armée canadienne avait surnommée « Mauvais docteur ». Les membres de l’unité lui ont crié de ne pas bouger, mais le commandant du détachement a ensuite tiré sur l’homme à cinq reprises, le tuant sur le coup.

Manque d’impartialité dans les enquêtes internes: Lepage

Lepage dit qu’il a rapporté verbalement chacun de ces événements à sa chaîne de commandement et qu’il a tenu un journal tout au long de son séjour au sein de l’unité. La fusillade sur l’homme non armé a déclenché une enquête interne, mais le capitaine chargé de l’enquête, Steve Boivin, était également responsable de l’opération même qui avait mené à la mort de l’homme.

Peu de temps après, la poursuite indique que Lepage a rencontré le colonel D. Michael Day, qui était alors commandant de la FOI2, et lui a fait part du manque d’impartialité de l’enquête de Bad Doctor ainsi que de la violence et de l’agressivité de certains de ses collègues de l’unité. contre la population civile afghane.

L’ancienne ministre de la Défense nationale Anita Anand s’entretient avec le major-général. Steve Boivin, commandant du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada, le mardi 21 mars 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Le commandant qui aurait tué l’homme non armé a ensuite été promu sergent. Lepage l’a également dénoncé à sa chaîne de commandement, selon la poursuite.

En novembre 2007, le document indique que les collègues de Lepage l’ont informé que des membres de l’armée d’un autre pays avaient ciblé des civils lors de missions conjointes avec la FOI2 alors qu’il était absent depuis plusieurs mois.

Le document allègue que Lepage n’a pas tardé à en être lui-même témoin. Lors d’une mission de combat le jour de l’An, la poursuite indique que Lepage a été témoin de l’exécution d’un civil afghan blessé par un soldat de l’autre pays.

La mission de combat s’est terminée par la mort de trois personnes non armées, selon le procès. Lorsqu’un colonel de la FOI2 a été informé de la mort de civils, Lepage allègue dans sa déclaration que l’homme est sorti de la pièce et n’a pas assisté au « débriefing » qui a suivi.

On y apprend que deux semaines plus tard, Lepage a de nouveau rencontré le colonel Day, alors responsable du commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada. Lepage a déclaré qu’il voulait continuer à participer à des missions de combat, mais a déclaré qu’il ne voulait pas participer à des missions qui conduisaient au meurtre délibéré de civils ou de personnes non armées.

Dénouement de carrière

Le lendemain, la déclaration indique que Lepage a été renvoyé chez lui sans explication. De retour au Canada, il a été affecté à la cellule d’entraînement de la FOI2, et c’est ainsi que sa carrière militaire a commencé à se détériorer et ce que les avocats de Lepage soutiennent semblent avoir été des efforts de l’armée canadienne pour empêcher que l’on rende des comptes pour les actions dénoncées par Lepage.

Une note d’information des FAC obtenue par les avocats de Lepage indique que le sergent a été rapatrié d’Afghanistan au Canada en raison d’une « blessure de stress opérationnel », mais Lepage n’a jamais été évalué ni consulté aucun professionnel de la santé pendant son séjour au sein de l’unité, selon la poursuite.

Alors que Lepage était affecté comme instructeur à l’unité de formation de la FOI2 au Canada, les médecins des FAC lui ont diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique (SSPT). Eux et le chef de son unité, Michael Rouleau, ont ensuite recommandé qu’il soit inscrit sur la liste des membres « non disponibles » de l’armée canadienne.

Ancien commandant des opérations interarmées canadiennes, le lieutenant-général. Mike Rouleau prend la parole lors d’une conférence de presse sur l’écrasement d’un hélicoptère des Forces canadiennes en 2020 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Selon Lepage et plusieurs médecins cités dans le document judiciaire, le désordre n’était pas principalement lié aux missions de combat mais plutôt au stress ressenti par Lepage face à l’inaction suite aux enquêtes sur la mort de civils.

Cette décision a réduit son salaire de plus de moitié et l’a exclu de l’unité d’élite.

La poursuite indique que l’armée a été lente à réagir aux allégations d’inconduite de Lepage et détaille comment les FAC n’ont créé les enquêtes sur le piège à sable qu’après que Lepage a demandé l’implication de Roméo Dallaire, à l’époque membre en exercice du Sénat canadien.

En 2009, alors que les enquêtes sur Sand Trap étaient en cours, le document indique que la chaîne de commandement de la FOI2 a dit à Lepage qu’il pouvait revenir dans l’unité en tant qu’entraîneur à condition qu’il ne fournisse pas son journal de guerre à l’enquête Sand Trap. Dans la poursuite, Lepage dit avoir refusé cette offre parce qu’elle allait à l’encontre de ses valeurs.

L’état de Lepage s’est amélioré pendant et après les enquêtes sur Sand Trap et trois médecins différents ont déclaré qu’il serait en mesure de retourner au travail, selon la déclaration. Mais il indique que les responsables militaires ont tenu une réunion sans médecins et ont refusé de le réintégrer dans l’unité, selon les enquêteurs de la CAF qui se sont ensuite penchés sur son cas.

Lepage allègue dans la poursuite qu’il a été mis sur liste noire par la FOI2 en « représailles » pour avoir dénoncé l’implication de l’unité dans la mort de civils.

Lepage a été expulsé : des camarades militaires cités

Les avocats de Lepage ont déclaré que deux de ses camarades de la FOI2 ont enregistré des déclarations sous serment appuyant ses allégations. Le premier a été enregistré le 13 mars 2013 par le Master Cpl. Stéphan Poirier soutient les allégations de Lepage concernant le meurtre de deux civils afghans lors de l’opération Bad Doctor. Poirier a déclaré que lui et d’autres membres de l’unité avaient « exprimé leur profonde désapprobation » à l’égard de la violence. Poirier s’est suicidé en décembre 2015.

Un deuxième, par un autre membre de la FOI2, le Sgt. Paul Demers, a été enregistré le 4 octobre 2018. La déclaration de Demers reproduite dans la déclaration indique qu’il était avec Lepage lorsque les deux hommes ont vu un membre de l’armée d’un autre pays tuer deux civils afghans non armés.

On ne sait pas dans quel contexte les déclarations ont été enregistrées.

Demers et Poirier ont déclaré que l’on savait au sein de l’unité que Lepage avait été expulsé et traité injustement après avoir fait part de ses inquiétudes concernant les actions de l’unité. Le témoignage de Demers décrit comment Rouleau dénigrait Lepage devant l’unité.

«Rouleau a tenu, en ma présence et devant des membres de l’unité, des commentaires désapprobateurs sur le comportement de M. Lepage et sur le fait qu’il avait dénoncé la mort d’un civil afghan», selon le témoignage cité dans le document. « M. Rouleau a laissé entendre que l’unité désapprouvait le fait que [Lepage] a dénoncé la situation et que le traitement que Lepage a reçu s’appliquerait à ceux qui dénonceraient des situations similaires.

Lepage allègue également dans la poursuite que les FAC ont fait preuve de négligence dans le traitement de son dossier. Bien que trois médecins spécialistes aient déclaré que Lepage ne souffrait plus du SSPT et qu’il était apte à rester dans les FAC, l’armée a libéré Lepage pour raisons médicales, déclarant que son SSPT équivalait à un problème de santé permanent.

Après avoir quitté la FOI2 et avoir été libéré par les FAC, il a fallu plus de 10 ans pour qu’un comité analysant son cas détermine qu’il avait été traité injustement et reconnaisse que sa libération était « injustifiée ». Le comité a recommandé que Lepage reçoive des excuses, une compensation et soit reconnu comme un vétéran de la FOI2, selon le document.

Mais on dit que Lepage n’a reçu ni l’un ni l’autre. En conséquence, il n’a pas pu assister à des événements avec d’autres anciens membres de la FOI2.

Les trois commandants nommés par Lepage dans sa poursuite, Day, Rouleau et Boivin, ont tous continué à travailler aux plus hauts échelons des FAC. Day et Rouleau sont maintenant à la retraite, mais Boivin est actuellement lieutenant-général chargé de Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC), qui supervise essentiellement la plupart des opérations des FAC au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde. Rouleau occupait auparavant ce rôle.

En réponse aux questions de CBC News, Day a écrit que les allégations qui ont conduit aux enquêtes sur Sand Trap ont été « systématiquement réfutées » et que leur diffusion a « un impact direct sur le bien-être des personnes accusées et disculpées de ces actes ».

« Ils ont été maintes fois prouvés innocents », a-t-il écrit, « et une fois de plus, ils seront victimes de l’attention des médias qui s’attarderont sans aucun doute sur le caractère salace des événements fictifs ».

CBC News a contacté le ministère de la Défense nationale et le Commandement des opérations spéciales du Canada. Un porte-parole a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire car le procès était devant le tribunal. CBC News a également contacté le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, mais n’a reçu aucune réponse. Rouleau n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La poursuite de Lepage soutient que l’octroi de dommages-intérêts punitifs « dissuaderait et empêcherait de futurs excès de la chaîne de commandement à l’égard des soldats des Forces armées canadiennes (FAC) ».