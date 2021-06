Un ancien soldat américain modélise la robe de mariée d’un ex dans une tentative de vente de la robe en ligne

Un ancien soldat américain, toujours en possession de la robe de mariée de son ex, a pris des mesures désespérées pour la vendre en ligne. Morgan Macleod, du Colorado, était fatigué d’avoir la robe dans sa maison, alors il a décidé de la mettre en vente en ligne, mais les choses ont rapidement pris une tournure hilarante mais saine lorsqu’il l’a mise sur lui-même et l’a modelée pour un acheteur potentiel. L’ancien soldat de l’armée américaine, fatigué de la robe, a annoncé en ligne la robe Melissa Sweet taille 10 pour 500 $ pour gagner de l’argent. Bientôt, il a été contacté par une femme nommée Sarah lui demandant plus d’informations sur la robe et à quoi elle ressemblerait une fois enfilée. Ainsi, au lieu de demander de l’aide à une amie ou à une parente, il a pris les choses en main… littéralement… et portait lui-même la robe blanche en dentelle.

Morgan a partagé les extraits de la conversation amusante qu’il a eue avec la future mariée, qui était intéressée par la robe, dans une vidéo TikTok lundi. Les captures d’écran du chat ont montré que Sarah lui a demandé s’il avait des photos de la robe sur une personne ou s’il connaissait le nom du créateur et le style, afin qu’elle puisse effectuer une recherche en ligne. La femme a partagé qu’elle aimait la robe mais avait du mal à essayer de la visualiser sur le corps, rapporte le Semaine d’actualités.

Morgan a répondu à ses demandes de manière positive et lui a dit qu’il pouvait le mettre pour le lui montrer et a ajouté que puisqu’il est un gars robuste avec des muscles et des tatouages, il ne savait pas à quoi cela ressemblerait. La femme a exprimé son intérêt à le voir modéliser la robe à laquelle il a répondu en disant qu’il verrait si elle peut lui aller. Heureusement, la robe à épaules dénudées avec une coupe sur le devant lui allait parfaitement et il a été assez prévenant pour lui envoyer des photos complètes du devant et du dos, mais la femme ne l’a pas fait.

Partageant des photos de son corps tatoué avec la robe, il était sûr de dire qu’il avait des looks de tueur. Les efforts de Morgan ont gagné Internet alors que les internautes l’ont comblé d’éloges pour son dévouement et son look audacieux.

L’un des utilisateurs l’a complimenté, a déclaré qu’elle ne l’avait pas acheté car elle ne pourrait jamais être aussi belle que lui dedans.

Un deuxième utilisateur a déclaré qu’elle l’aurait acheté et a inclus des photos de lui dans le diaporama du mariage.

