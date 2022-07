Un ancien soldat allemand écope de cinq ans et demi de prison pour complot d’extrême droite

L’ancien officier de l’armée de 33 ans – identifié comme Franco A. conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée – a été accusé d’avoir posé une fausse identité en tant que demandeur d’asile en 2017 et d’avoir planifié une attaque dont il espérait apparemment qu’elle serait imputée. réfugiés et migrants.

“L’accusé est coupable d’avoir planifié un acte de violence grave, mettant en danger l’Etat”, a déclaré le juge président Christoph Koller lors de la lecture du verdict à la cour supérieure régionale de la ville de Francfort, dans l’ouest du pays.

Lors du procès qui a débuté en mai 2021, les procureurs ont déclaré que le soldat de la Bundeswehr avait également volé des munitions à l’armée allemande, l’ancien ministre de la Justice Heiko Maas ou l’ancienne vice-présidente du Parlement, Claudia Roth, étant considérés comme des cibles possibles d’une attaque.

Franco A. a été arrêté en 2017 alors qu’il tentait de récupérer un pistolet chargé de l’époque nazie qu’il avait caché dans les toilettes de l’aéroport international de Vienne.

Ses empreintes digitales ont révélé plus tard qu’il avait une deuxième fausse identité en tant que réfugié syrien, selon les enquêtes. Les procureurs ont accusé Franco A. d’avoir intentionnellement utilisé une fausse identité pour attiser les craintes croissantes concernant l’immigration en Allemagne et déclencher une crise nationale. Au plus fort de l’afflux de migrants en 2015/16, plus d’un million de demandeurs d’asile sont entrés en Allemagne.

Dans sa plaidoirie finale du 8 juillet, la procureure de Francfort, Karin Weingast, a déclaré que Franco A. “voulait organiser un attentat avec un impact politique majeur”.

Peu de temps après l’arrestation de Franco A., la ministre de la Défense de l’époque, Ursula von der Leyen, a déclaré que ce cas particulier indiquait un “problème d’attitude” beaucoup plus important au sein des forces armées allemandes.