Un ancien sergent du NYPD reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent chinois

Un sergent à la retraite du département de police de New York est l’un des trois accusés reconnus coupables d’avoir agi et comploté en vue d’agir aux États-Unis en tant qu’agents illégaux de la République populaire de Chine, ont annoncé mardi des responsables.

Les accusés Michael McMahon, Zhu Yong et Zheng Congying ont été reconnus coupables par un jury fédéral à Brooklyn le 20 juin. Les trois hommes ont fait face à plusieurs chefs d’accusation dans un remplaçant l’acte d’accusation qui alléguaient qu’ils travaillaient pour la République populaire de Chine pour harceler, traquer et contraindre certains résidents des États-Unis à retourner en Chine dans le cadre d’un « effort de rapatriement mondial et extralégal connu sous le nom d' »Opération Fox Hunt » ». selon un communiqué de presse du district oriental de New York. McMahon et Yong travaillaient sciemment avec des responsables de la République populaire de Chine, ont déclaré des responsables.

McMahon, 55 ans, l’ancien sergent, a été reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent illégal de la République populaire de Chine, de complot en vue de commettre du harcèlement interétatique et du harcèlement interétatique. Il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Yong, également connu sous le nom de «Jason Zhu», 66 ans, a été reconnu coupable de complot en vue d’agir en tant qu’agent illégal de la République populaire de Chine, d’agir en tant qu’agent illégal du pays, de complot en vue de commettre un harcèlement interétatique et de harcèlement interétatique. Il risque jusqu’à 25 ans de prison.

Zheng, 27 ans, qui a laissé une note menaçante au domicile d’une personne ciblée par la campagne de harcèlement, a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un harcèlement interétatique et un harcèlement interétatique. Il risque jusqu’à 10 ans de prison.

Le trio sera condamné à une date ultérieure.

Trois autres accusés ont déjà plaidé coupables pour leur rôle dans la campagne de harcèlement et d’intimidation.

Le procès a révélé que les accusés avaient travaillé entre 2016 et 2019 pour menacer, harceler, surveiller et intimider un homme et une femme, connus uniquement sous les noms de John Doe # 1 et Jane Doe # 1, dans le but de convaincre le couple et leur famille de retourner à la République populaire de Chine. Yong a embauché McMahon, qui était retraité du NYPD et travaillait comme détective privé.

McMahon a obtenu des informations détaillées sur John Doe # 1 et sa famille et les a partagées avec Zhu et un officier de police de la République populaire de Chine. Il a également effectué une surveillance à l’extérieur de la maison du New Jersey de la belle-sœur de John Doe # 1 et a fourni des informations supplémentaires sur ce qu’il y avait observé. L’opération a été supervisée et dirigée par plusieurs responsables de la République populaire de Chine.

Deux de ces fonctionnaires, identifiés comme étant l’officier de police Hu Ji du Bureau de la sécurité publique de Wuhan et Tu Lan, un procureur de la région de Wuhan, ont ensuite transporté le père de John Doe # 1, âgé de 82 ans, de la République populaire de Chine à la sœur- la maison de sa belle-famille pour convaincre John Doe #1 de retourner au pays. Alors que l’homme se trouvait aux États-Unis, sa fille a été menacée d’emprisonnement en République populaire de Chine, a révélé le procès.

McMahon a suivi John Doe # 1 depuis la rencontre avec son père à la maison du New Jersey jusqu’à sa propre maison. Cela lui a donné l’adresse de John Doe # 1, qui n’était pas connue auparavant. Il a donné cette information à des agents de la République populaire de Chine.

Zheng a visité la résidence du New Jersey de John et Jane Doe # 1 et a tenté de forcer la porte de la résidence avant de laisser une note qui disait « Si vous êtes prêt à retourner sur le continent et à passer 10 ans en prison, votre femme et les enfants iront bien. C’est la fin de cette affaire !

