Un ancien sergent de l’US Air Force condamné à perpétuité dans le meurtre d’un adjoint

SANTA CRUZ, Californie (AP) – Un ancien sergent de l’armée de l’air qui était lié à un mouvement extrémiste anti-gouvernemental et en 2020 a attaqué des responsables de l’application des lois au milieu des protestations contre le meurtre de George Floyd a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle dans le meurtre d’un sergent du shérif de Californie du Nord.

Steven Carrillo, 33 ans, a plaidé coupable en juin des neuf chefs d’accusation, y compris le meurtre, pour le meurtre du shérif du comté de Santa Cruz, le sergent. Damon Gutzwiller. Toujours en juin, un juge fédéral a condamné Carrillo à 41 ans de prison pour le meurtre de David Patrick Underwood, un agent de la sécurité fédérale qui a été attaqué avec un collègue alors qu’il gardait un bâtiment fédéral à Oakland.

Les procureurs ont déclaré que le 6 juin 2020, Carrillo avait tendu une embuscade aux adjoints du shérif du comté de Santa Cruz qui répondaient à un rapport faisant état d’une camionnette contenant des armes à feu et du matériel de fabrication de bombes. Gutzwiller, 38 ans, a été tué et plusieurs autres responsables de l’application des lois ont été blessés.

Carrillo, de Santa Cruz, a été arrêté après avoir tendu une embuscade à des responsables de la communauté de Ben Lomond.

Les procureurs ont déclaré que Carrillo, de Santa Cruz, avait des liens avec le mouvement “boogaloo”, un concept adopté par un réseau lâche d’amateurs d’armes à feu et d’extrémistes de type milice qui se connectaient en ligne. Les experts disent que le groupe a commencé dans la culture alt-right sur Internet avec la conviction qu’il y avait une guerre civile américaine imminente.

En février, Carrillo a plaidé coupable du meurtre d’Underwood et a admis avoir publié des messages sur Facebook un jour avant le 29 mai 2020, tirant à Oakland demandant à quiconque s’il était “en panne” et disant qu’il était prêt à agir et pas seulement à parler. Il a également admis avoir tiré 19 coups avec un fusil AR-15 fait maison à l’arrière d’une camionnette blanche conduite par un homme avec qui il s’est connecté en ligne.

“Je me suis aligné sur le mouvement anti-gouvernemental et je voulais commettre des actes de violence contre les forces de l’ordre fédérales en particulier”, a alors déclaré Carrillo.

Carrillo a abattu Underwood après avoir ouvert le feu sur une cabane de garde alors que des centaines de personnes défilaient dans les rues contre la brutalité policière après le meurtre en mai 2020 de Floyd, un homme noir, par un policier blanc de Minneapolis.

Dans l’affaire californienne, Robert Alvin Justus Jr., de Millbrae, a conduit la camionnette, selon les procureurs. Il fait face à des accusations fédérales de meurtre et de tentative de meurtre dans cette affaire.

Une semaine après la fusillade à Oakland, les députés ont arrêté Carrillo peu de temps après avoir tué Gutzwiller.

The Associated Press