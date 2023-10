Un ancien sergent de l’armée américaine accusé d’avoir tenté de transmettre des secrets de défense à la Chine

Joseph Daniel Schmidt, 29 ans, soldat en service actif de 2015 à 2020, avait accès à des informations top-secrètes et secrètes sur la sécurité nationale, ont indiqué les autorités. Après avoir quitté le service actif, Schmidt a cherché à transmettre à la Chine la formation et les pratiques du renseignement militaire, les informations sur l’accès aux ordinateurs de l’armée et les informations classifiées, selon un affidavit.