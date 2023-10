Un ancien sergent de l’armée américaine accusé d’avoir tenté de transmettre des secrets à la Chine : NPR

basculer la légende Alex Brandon/AP

Un ancien sergent de l’armée américaine qui travaillait dans le renseignement militaire et disposait d’une habilitation de sécurité top secret a été arrêté vendredi et accusé d’avoir tenté de transmettre des informations sensibles sur la défense américaine à la Chine.

Des agents fédéraux ont arrêté Joseph Daniel Schmidt, 29 ans, ce matin à l’aéroport de San Francisco, ont indiqué des responsables. Il fait face à un chef d’accusation pour tentative de transmission d’informations sur la défense nationale et à un chef d’accusation pour rétention d’informations sur la défense nationale.

Des documents judiciaires indiquent que Schmidt a servi dans l’armée américaine de 2015 à 2020, principalement avec le 109ème Bataillon de renseignement militaire à la base commune Lewis-McChord dans l’État de Washington. Il détenait une habilitation de sécurité top secret, avait étudié le mandarin et travaillé comme chef d’équipe dans des opérations d’espionnage.

Malgré son expérience et sa formation dans le domaine de l’espionnage, les détails de l’enquête suggèrent que Schmidt n’a pas suivi cette formation dans ses prétendus efforts pour transmettre des secrets à la Chine.

Ces efforts ont commencé, selon des documents judiciaires, un peu plus d’un mois après que Schmidt ait quitté l’armée lors de son voyage à Istanbul, en Turquie. Les enquêteurs affirment que son historique de recherches sur Internet à l’époque comprenait des recherches sur les moyens de faire défection, notamment des recherches sur « les pays qui n’extradent pas » et « pouvez-vous être extradé pour trahison ».

Pendant son séjour à Istanbul, Schmidt a envoyé un e-mail depuis son compte Gmail à l’adresse e-mail publique du consulat chinois. Selon des documents judiciaires, Schmidt se présente, explique qu’il dispose d’une habilitation de sécurité top secrète du gouvernement américain et d’une expérience en matière de détection de surveillance et de gestion d’espions. Il aurait proposé de partager ses connaissances avec le gouvernement chinois et demandé un entretien en personne.

Deux jours plus tard, Schmidt aurait créé un document Word intitulé « Informations importantes à partager avec le gouvernement chinois ». Le document, que les enquêteurs ont récupéré sur le compte Apple iCloud de Schmidt, a ensuite été évalué par l’armée comme contenant des informations classifiées.

En mars 2020, Schmidt se serait rendu à Hong Kong puis à Pékin. Pendant son séjour dans la capitale chinoise, il a effectué plusieurs recherches sur Google, notamment « Que font les vrais espions et comment sont-ils recrutés – Reddit », ainsi que « Espionnage – Reddit ».

Des documents judiciaires indiquent que Schmidt a ensuite créé davantage de documents Word, à nouveau enregistrés sur son compte iCloud, contenant des informations sur la défense nationale, y compris des détails sur la formation du renseignement de l’armée américaine.

L’un des documents présumés comptait 23 pages et était intitulé « Secrets de haut niveau ». Il comprend le passage suivant : « Je m’appelle Joseph Schmidt. Je suis un collectionneur de renseignements humains qui vient de sortir de l’armée. J’essaie d’envoyer des informations au gouvernement chinois sur les services de renseignement américains. »

Le document contiendrait également des informations sur la formation et l’expérience de Schmidt en matière d’espionnage et de renseignement américain.

Le lendemain, une capture d’écran récupérée du compte iCloud de Schmidt montre l’emplacement de son téléphone à quelques pâtés de maisons du siège du ministère chinois de la Sécurité à Pékin.

Les documents judiciaires ne permettent pas de savoir s’il est entré dans le bâtiment ou si des responsables chinois ont déjà eu des contacts avec Schmidt.

En mai 2020, Schmidt aurait envoyé un e-mail à sa sœur dans lequel il affirme avoir quitté les États-Unis en raison d’un « désaccord avec la politique américaine ».

« J’ai appris des choses vraiment terribles sur le gouvernement américain lorsque je travaillais dans l’armée, et je ne me sens plus en sécurité en vivant en Amérique et je ne veux plus soutenir le gouvernement américain », a-t-il écrit, selon des documents judiciaires. « Je n’ai pas l’intention d’y retourner une seule fois, sauf peut-être une fois pour vendre ma maison. »

Des documents judiciaires indiquent que Schmidt est resté en Chine, principalement à Hong Kong, depuis 2020, et a continué d’essayer de fournir des informations sensibles du gouvernement américain aux autorités chinoises.

Cette semaine, selon les autorités, il a réservé un vol pour San Francisco, où il a été arrêté par des agents fédéraux à l’aéroport.