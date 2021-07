Un ancien scientifique de la NASA développe des capteurs rentables pour améliorer les produits agricoles

Un ancien scientifique de la NASA, Parag Narvekar, a développé des capteurs pour améliorer les produits agricoles des agriculteurs de Nashik, dans le Maharashtra. Il affirme que de nouveaux capteurs aideront les agriculteurs à comprendre la météo et à réguler leur utilisation de l’irrigation et des engrais. Selon Narvekar, les nouveaux capteurs sont plus rentables que ceux déjà existants. « Nous avons développé des capteurs de Rs 10 000 qui coûtaient auparavant Rs 1,5 lakh », a déclaré Narvekar à l’agence de presse ANI.

Résident de Nashik, Narvekar dirige une entreprise Sensartics qui développe des capteurs météorologiques et propose des solutions rentables aux agriculteurs. L’entreprise de Narvekar s’est également associée dans le passé à d’autres organisations pour apporter des solutions aux problèmes des agriculteurs locaux. En février de cette année, Sensartics a collaboré avec Sahyadri Farmers Producers Company (FPC) pour installer des capteurs dans les exploitations viticoles de Nashik afin de protéger les agriculteurs de la perte de leurs produits en raison de conditions météorologiques irrégulières. L’équipe installe des capteurs au niveau de la zone racinaire des plantes. Ces capteurs mesuraient la température, l’humidité du sol et la conductivité électrique du sol. Des capteurs placés dans les auvents mesuraient l’humidité et l’humidité des feuilles autres que la température.

Narvekar est un ancien élève de l’IIT Bombay où il a également travaillé comme assistant de recherche. Après cela, il est allé en Allemagne pour son doctorat en télédétection micro-ondes de l’Université de Brême. Pendant ce temps, il travaillait également comme chercheur invité au Département de l’agriculture des États-Unis. En 2011, il a rejoint les Jet Propulsion Laboratories de la NASA où il a développé des algorithmes en temps réel pour les satellites radar qui surveillent l’agriculture et les ressources en eau. Narvekar est retourné en Inde en 2016 et a rejoint l’Institut indien des sciences en tant que scientifique invité. En 2017, il a créé sa propre entreprise Sensartics à Nashik.

Narvekar, avec son équipe à Sensartics, a également développé des stations météorologiques locales au niveau du village qui peuvent fournir des prévisions météorologiques précises utiles aux agriculteurs locaux. Selon un magazine agricole marathi Agrowon, les efforts de Narvekar et de sa société ont mis des stations météorologiques de pointe à la portée des agriculteurs.

