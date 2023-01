Un ancien satellite de la NASA est sur le point de tomber du ciel ce week-end

L’agence spatiale a estimé les risques de blessures causées par la chute de débris à environ 1 sur 9 400. (Crédits : AP)

La société californienne Aerospace Corp. vise cependant lundi matin, à plus ou moins 13 heures, le long d’une piste passant au-dessus de l’Afrique, de l’Asie, du Moyen-Orient et des régions les plus occidentales de l’Amérique du Nord et du Sud.