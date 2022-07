Un ancien sans-abri prospère après la découverte d’une benne à ordures

Après quatre ans de lutte pour survivre dans la rue, Adam Gillan avait perdu tout espoir.

“Je pensais que c’était ça”, dit Adam. “Ne jamais revoir ma famille.”

Jusqu’au jour où, alors qu’il cherchait dans une benne à ordures à Edmonton, il trouva une photo de Bambi.

“Je pensais juste que je pourrais peut-être obtenir des médicaments pour ça”, dit Adam.

Alors Adam l’a vendu chez un antiquaire pour 20 $.

“Et je suis juste allé sur mon chemin.”

Mais l’acheteur de Bambi – Alex Archbold de Curiosity Inc. – a découvert qu’il s’agissait d’un cellulo d’animation original du film Disney et l’a vendu pour environ 3 600 $.

“Et je n’aurais tout simplement pas senti le droit de garder autant d’argent”, dit Alex.

Alors il a commencé à chercher Adam dans les rues.

“Le problème est,” dit Alex. “Je ne sais pas où le trouver.”

Mais après deux semaines de recherches quotidiennes, il l’a fait. Et a donné à Adam la moitié de l’argent.

“Vous plaisantez j’espère?” dit Adam après avoir été surpris par l’enveloppe pleine d’argent.

« Je ne plaisante pas », rit Alex.

“Sacré vache !” Adam répond sous le choc.

L’autre moitié de l’argent a été dépensée pour un hôtel, de la nourriture et des vêtements pour Adam, avant qu’Alex ne lance un GoFundMe qui a collecté près de 18 000 $ pour lui.

“N’avoir pratiquement rien pendant des années, puis avoir quelqu’un pour l’aider, c’était incroyable”, dit Adam.

Alors que la générosité semblait incroyable, la réalité de rentrer chez lui pour faire face à sa famille était insupportable.

“J’avais juste peur que les gens me jugent parce que je suis sans-abri”, dit Adam.

Mais avec le soutien d’Alex, Adam a trouvé le courage d’affronter ses peurs et de monter à bord d’un train pour Londres, en Ontario.

“Je lui ai donné un peu d’élan”, dit Alex. “Mais (Adam) était celui qui s’est maintenu.”

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, Adam fait toujours le travail – et prospère. Il dit qu’il est sobre et en bonne santé, présent dans la vie de ses enfants et qu’il dirige sa propre entreprise de cloisons sèches en pleine croissance.

“J’adore faire (le travail)”, sourit Adam. “Donner vie aux vieilles maisons.”

Comme s’il avait été inspiré pour reconstruire sa vie et aller de l’avant, Adam dit que son plan d’affaires comprend d’aider les autres à faire de même.

« Des gens comme moi, qui ont peut-être peur de demander de l’aide », dit Adam.

Adam espère rendre service à la gentillesse d’un étranger qu’il appelle maintenant un «frère» qui lui a sauvé la vie.

“Toute l’affaire Bambi”, dit Adam. “C’est une sorte de miracle.”

Bien qu’ils vivent à un demi-pays l’un de l’autre, Adam et Alex se sont rendus visite et se parlent régulièrement. C’est une relation durable qui, espère Alex, inspirera les autres.

“Il y a des milliers de personnes comme (Adam) là-bas”, dit Alex. “Quand les gens sont remis dans un environnement stimulant, ils sont capables de tout.”