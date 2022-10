Un ancien responsable tribal du Dakota du Nord plaide coupable de corruption

BISMARCK, ND (AP) – Un ancien fonctionnaire du gouvernement de la nation Mandan, Hidatsa et Arikara accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et des pots-de-vin d’un entrepreneur en construction a plaidé coupable mardi à des accusations fédérales dans le Dakota du Nord.

Randall Phelan, 58 ans, de Mandaree, Dakota du Nord, a été un représentant élu de l’organe directeur des trois tribus affiliées de la fin de 2012 au milieu de 2020. Les enquêteurs ont déclaré que Phelan avait utilisé sa position officielle pour aider les affaires de l’entrepreneur en attribuant des contrats. , fabriquer des offres et gérer des factures frauduleuses.

Son procès devait commencer mardi.

Phelan et deux autres personnes ont été initialement accusés d’avoir reçu des centaines de milliers de dollars du système de corruption qui a duré huit ans dans la réserve indienne de Fort Berthold, riche en pétrole. L’entrepreneur a plaidé coupable de corruption et a coopéré avec les procureurs. Les procureurs ont déclaré que l’entreprise avait reçu plus de 17 millions de dollars au cours de la dernière décennie pour des travaux de construction sur la réserve.

Phelan a plaidé coupable de complot en vue de commettre des pots-de-vin concernant des programmes recevant des fonds fédéraux, de fraude par fil de services honnêtes et de corruption concernant des programmes recevant des fonds fédéraux. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison. La peine est fixée au 22 février.

Michael Hoffman, un avocat de Phelan, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courrier électronique.

The Associated Press