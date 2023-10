Un ancien responsable scolaire du comté d’Orange est accusé d’avoir détourné plus de 14 millions de dollars sur sept ans du district qui l’employait, finançant prétendument un style de vie somptueux tout en utilisant une société de production musicale comme façade.

Les procureurs ont déclaré que Jorge Armando Contreras, 52 ans, avait utilisé l’argent volé pour acheter une maison de 1,5 million de dollars à Yorba Linda et une BMW de 127 000 dollars. Il a également payé 190 000 $ à un chirurgien esthétique et dermatologue de West Hollywood, et a fait des folies avec des articles de luxe de Versace et Louis Vuitton, selon les documents d’accusation.

Contreras gagnait 220 000 dollars par an en tant que directeur principal des services fiscaux du district scolaire de Magnolia, qui accueille environ 5 300 élèves de la maternelle à la sixième année dans neuf écoles de West Anaheim et de Stanton, dont beaucoup sont des écoles à faible revenu qui reçoivent des millions d’aide fédérale.

Contreras a été nommé responsable des services fiscaux en 2013. De 2016 à 23, selon les procureurs fédéraux, il a volé de l’argent dans les fonds du district et déposé plus de 250 chèques sur son compte bancaire personnel.

D’août 2022 à juillet 2023 seulement, selon les procureurs, Contreras a volé 4,1 millions de dollars au district, ce qui représente environ 93 % de tous les dépôts effectués sur son compte personnel Wells Fargo.

Selon les accusations, au cours de cette période, il aurait payé 1,9 million de dollars à American Express, retiré 325 000 dollars aux distributeurs automatiques et transféré plus de 130 000 dollars à la personne qui deviendrait son conjoint en août 2023.

Contreras a été arrêté jeudi pour détournement de fonds fédéraux, ce qui peut lui valoir 10 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Un juge fédéral a ordonné sa détention sans caution. Il devrait être traduit en justice le 27 novembre. En août, le district scolaire l’a mis en congé administratif.

Un avocat de Contreras n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Une photo obtenue à partir des archives judiciaires montre Jorge Armando Contreras, ancien responsable de l’école du comté d’Orange, accusé par les procureurs d’avoir détourné plus de 14 millions de dollars sur sept ans du district qui l’employait, utilisant prétendument ces fonds pour financer un style de vie somptueux. (Tribunal de district des États-Unis)

Les caméras bancaires ont capturé Contreras déposant de l’argent sur son compte Wells Fargo sous les faux noms « Maria Socorro Dominguez » et « Magnia Socorro Dominguez », a indiqué le FBI.

Selon le FBI, Contreras a utilisé comme façade pour son stratagème de détournement de fonds une société de production musicale appelée JC Productions, dont la page Instagram se vantait des « meilleures productions musicales et événements en direct ».

Selon un responsable du district dont le nom a été expurgé des documents d’accusation, « Contreras semblait mener un style de vie au-dessus des moyens d’une personne occupant son poste au sein du district scolaire ». et le fonctionnaire a supposé qu’il gagnait de l’argent supplémentaire grâce à sa société de production musicale. Un jour, Contreras a distribué des cartes-cadeaux Starbucks de 25 $ aux employés du district, affirmant que l’argent provenait de l’entreprise.

Frank Donavan, le surintendant du district, a déclaré que le district avait commencé à soupçonner en août que Contreras détournait des fonds, l’avait signalé aux autorités et avait rapidement intenté une action contre lui. Le district a déclaré qu’il tentait de geler et de récupérer environ 4 millions de dollars.

« M. Les actions de Contreras, qui ont détourné des millions de dollars destinés à bénéficier aux enfants pour son usage personnel, sont choquantes pour la conscience et profondément troublantes », a déclaré Donavan dans un communiqué. « Le district continuera de rechercher activement toutes les options pour récupérer les fonds et garantir que justice soit rendue. »

Le district scolaire, où 81 % des élèves sont classés comme défavorisés sur le plan socio-économique, a reçu plus de 10 millions de dollars par an de fonds fédéraux depuis 2020, et 2 millions de dollars de fonds fédéraux chaque année au cours de la décennie précédente, ont déclaré les procureurs.