Un ancien responsable du renseignement de la GRC accusé de fuite avait « le pouvoir de faire tout ce qu’il faisait » : défense

Les avocats de Cameron Ortis, l’ancien directeur du renseignement de la GRC accusé d’avoir divulgué des informations top-secrètes, devraient faire valoir que leur client avait « le pouvoir de faire tout ce qu’il a fait » lorsque son procès tant attendu débutera la semaine prochaine.

Ortis, qui dirigeait le centre national de coordination du renseignement de la GRC au moment de son arrestation, sera jugé sous six chefs d’accusation, dont quatre pour violation de la Loi sur la protection de l’information.

L’homme de 51 ans est accusé de trois chefs d’accusation pour partage d’informations opérationnelles spéciales « intentionnellement et sans autorisation » et d’un chef d’accusation pour tentative de partage d’informations opérationnelles spéciales. Il fait également face à deux accusations en vertu du Code criminel : abus de confiance et utilisation non autorisée d’un ordinateur.

« Il est accusé d’avoir fait des choses sans autorisation et nous pensons que nous serons en mesure d’établir qu’il avait l’autorité pour faire tout ce qu’il a fait », a déclaré à la presse Mark Ertel, l’un des avocats d’Ortis, avant le procès de la semaine prochaine.

Après son arrestation en septembre 2019, Brenda Lucki, alors commissaire de la GRC, a déclaré qu’en raison de la nature de son poste, Ortis avait accès aux renseignements canadiens et alliés.

La défense affirme qu’Ortis a « une histoire fascinante »

« Il a hâte de témoigner », a déclaré Ertel. « Nous pensons qu’il a une histoire fascinante et qu’il ne sera reconnu coupable d’aucune accusation. »

Il a fallu quatre ans à Ortis pour obtenir son procès.

L’ancien responsable civil de la GRC a été arrêté en septembre 2019 et détenu derrière les barreaux pendant plus de trois ans. Il a été libéré sous caution en décembre dans des conditions strictes.

« Les conditions de détention sont terribles et il est désormais assigné à résidence et il est suivi et surveillé », a déclaré Ertel.

« Ça a été terrible. »

Le retard était dû en partie au fait que la Cour fédérale devait déterminer quels renseignements sensibles pouvaient être divulgués en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Cela a été encore retardé lorsque l’avocat initial d’Ortis, Ian Carter, a été nommé juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa l’année dernière et que ses nouveaux avocats, Ertel et Jon Doody, ont eu besoin de temps pour rattraper leur retard.

Le procès devrait commencer mardi avec la sélection du jury.