Un ancien responsable du Pentagone accusé d’avoir électrocuté des chiens plaide coupable de combats de chiens

BALTIMORE — Un ancien responsable du Pentagone, inculpé l’année dernière au niveau fédéral pour des combats de chiens dans le Maryland, a plaidé coupable de certains des chefs d’accusation retenus contre lui.

Frederick Moorefield Jr., 63 ans, a plaidé coupable vendredi. Les enquêteurs ont trouvé des preuves qu’il se livrait à cette pratique depuis des années. Ils ont commencé à enquêter après avoir répondu à un rapport faisant état de deux chiens morts retrouvés dans un sac en plastique de nourriture pour chien en 2018 et ont ensuite saisi des stéroïdes vétérinaires, un tapis taché de sang et des câbles de démarrage prétendument utilisés pour électrocuter mortellement des chiens au domicile de Moorefield, selon les procureurs.

Son coaccusé dans l’affaire, Mario Flythe de Glen Burnie, a également plaidé coupable en juillet.

Moorefield était directeur adjoint de l’information au bureau du secrétaire à la Défense.

Les procureurs ont déclaré que Moorefield et Flythe utilisaient une application de messagerie cryptée pour communiquer avec des personnes à travers le pays au sujet des combats de chiens.

Après avoir répondu au signalement de deux chiens morts, les enquêteurs ont trouvé du courrier adressé à Moorefield à l’intérieur du sac, et une autopsie a déterminé que les chiens portaient des blessures et des cicatrices compatibles avec leur utilisation dans des combats de chiens, ont déclaré les autorités. Ils ont déclaré que Moorefield gardait et entraînait des chiens de combat dans sa maison du Maryland depuis plus de 20 ans.

Il était associé à un réseau de combats de chiens qui opérait en Virginie, dans le Maryland et à Washington, DC. Les autorités ont déclaré que le réseau organisait des combats de chiens et que les membres pariaient sur les résultats.

« Dans le cas où l’un des chiens de Moorefield perdrait un combat mais ne serait pas mort, Moorefield aurait tué ce chien », ont déclaré les responsables du bureau du procureur américain du Maryland dans un communiqué de presse vendredi. « L’une des méthodes de mise à mort employées par Moorefield impliquait l’utilisation d’un dispositif constitué de câbles de démarrage connectés directement à une prise ordinaire. Moorefield a branché l’appareil sur une prise murale et a attaché les câbles au chien, l’électrocutant. »

Lors de la perquisition du domicile de Moorefield en septembre 2023, les agents ont découvert cinq chiens de type pitbull enfermés dans des cages métalliques dans une pièce sans fenêtre du sous-sol. Parmi les objets saisis figurait un morceau de tapis ensanglanté que Moorefield utilisait pour tester la capacité de combat des chiens, ont indiqué les autorités.

L’un des chiens a dû être euthanasié « après avoir fait preuve d’une agressivité extrême envers les gardiens humains et les autres chiens », selon les procureurs.

Moorefield a plaidé coupable de complot visant à participer à des combats d’animaux et à des voyages interétatiques pour soutenir un racket. Il risque jusqu’à cinq ans de prison.

Un avocat représentant Moorefield n’a pas immédiatement répondu aux messages demandant des commentaires.