Lai, ancien président de l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs contrôlées par l’État de Chine, a été condamné à mort – HANDOUT / Second Intermediate People’s Cou / AFP via Getty Images

L’ancien président de l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs contrôlées par l’État de Chine a été condamné à mort mardi pour avoir sollicité 260 millions de dollars de pots-de-vin, de corruption et aussi de bigamie.

Lai Xiaomin, un ancien membre du Parti communiste, a fait des aveux télévisés détaillés sur la chaîne de télévision publique CCTV en janvier dernier, qui montrait des images de coffres-forts et d’armoires remplis d’argent liquide dans un appartement de Pékin lui appartenant prétendument.

Lai avait abusé de sa position en tentant d’obtenir la somme considérable, a déclaré un tribunal de la ville de Tianjin, dans le nord du pays, décrivant les pots-de-vin comme «extrêmement importants» et qualifiant les circonstances de «particulièrement graves».

Il avait fait preuve d’une « intention malveillante extrême », a ajouté la décision du tribunal.

L’ancien président de la China Huarong Asset Management Co., cotée à Hong Kong, un groupe de créances en difficulté, a également été reconnu coupable de bigamie après avoir vécu avec une femme «en tant qu’homme et femme pendant de longues périodes» en dehors de son mariage et avoir engendré des enfants illégitimes.

Huarong est l’une des quatre sociétés créées en 1999 pour aider à nettoyer les piles de créances irrécouvrables qui étouffent le système bancaire chinois, et la société s’est par la suite étendue aux activités d’investissement, de prêt et d’immobilier.

La chute de Lai a commencé en avril 2018 lorsque les enquêteurs l’ont démis de ses fonctions et l’ont dépouillé de sa position de parti.

Il aurait également utilisé sa position pour détourner plus de 25 millions de yuans (3,8 millions de dollars) de fonds publics entre 2009 et 2018.

Au cours de sa confession télévisée, Lai a déclaré qu’il « n’a pas dépensé un seul centime, et l’a simplement gardé là-bas … Je n’ai pas osé le dépenser ».

Il avait qualifié l’appartement où il gardait l’argent de «supermarché», étant donné ses visites régulières là-bas pour y déposer de l’argent.

CCTV a montré que des voitures de luxe et des lingots d’or auraient été acceptés comme des pots-de-vin par Lai, qui travaillait à la banque centrale et à la Commission de réglementation bancaire chinoise avant ses rôles de direction à Huarong.

La chaîne diffuse souvent des entretiens avec des suspects admettant des crimes avant qu’ils ne comparaissent devant le tribunal – une pratique qui a longtemps été condamnée par les avocats et les organisations de défense des droits de l’homme comme forçant des aveux sous la contrainte.

Le tribunal a déclaré que Lai verrait tous ses biens personnels confisqués et serait privé de ses droits politiques.

Des photos publiées par le tribunal montraient Lai debout face au juge à condamner, flanqué de deux policiers portant des masques faciaux.

La condamnation met fin à l’une des plus grandes affaires de criminalité financière du pays et intervient alors que Pékin adopte une position de plus en plus dure sur les actes répréhensibles des entreprises.

Les critiques affirment que la vaste campagne de lutte contre la corruption lancée sous le président Xi Jinping a également servi de moyen de cibler ses opposants et ceux de la direction du Parti communiste.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, de nombreux hauts fonctionnaires ont été emprisonnés, bien qu’un seul soit connu pour avoir été exécuté – Zhao Liping, qui a été reconnu coupable d’homicide en 2016.

La Chine garde secrète des données sur son utilisation de la peine de mort, bien que le groupe de défense des droits Amnesty International estime que le pays est le premier bourreau du monde – avec des milliers d’exécutions et de condamnations à mort chaque année.

Trois autres hauts responsables du Parti communiste ont été condamnés à mort, mais ont par la suite obtenu un sursis.

L’ancien chef d’Interpol, un ancien chef des espions et un gouverneur du Xinjiang accusés de «pouvoir commercialiser le sexe» font partie des autres hauts responsables à avoir souffert de spectaculaires chutes de grâce ces dernières années dans le cadre de la purge anti-corruption.