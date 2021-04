L’ancien responsable de la santé et des services sociaux, le Dr Mario Ramirez, a applaudi mardi le soutien du président Joe Biden aux mises à jour de masquage des Centers for Disease Control and Prevention.

« Je pense que le président a fait le bon argument aujourd’hui, à savoir que les conseils d’aujourd’hui ne concernent pas la politique, c’est une recommandation basée sur des données qui est basée sur la façon dont nous voyons ces vaccins se comporter dans la nature », a déclaré Ramirez.

Le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées peuvent faire de l’exercice et assister à de petits rassemblements à l’extérieur sans porter de masque facial. Biden a déclaré que les nouvelles recommandations soulignaient les progrès accomplis par les États-Unis pour repousser Covid.

Ramirez, ancien coordinateur de la pandémie HHS et des menaces émergentes au Bureau des affaires mondiales, a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que si les États-Unis évoluent dans la bonne direction en matière de vaccinations, les responsables devront s’engager dans un » campagne de messagerie persistante « afin de convaincre les Américains sceptiques de se faire vacciner.

Aux États-Unis, 232 millions de vaccins ont été mis en armes, selon Données CDC, 43% de la population totale ayant reçu au moins une dose et près de 20% du pays entièrement vaccinés.

Le Dr Peter Hotez a déclaré vendredi à « The News with Shepard Smith » que l’été aux États-Unis pourrait revenir à une normale pré-Covid-19 si 75% à 80% de la population américaine était vaccinée.

Ramirez a déclaré qu’une amélioration de la commodité du vaccin serait une autre étape utile pour faire vacciner davantage d’Américains.

« L’une des choses que nous attendons avec impatience à l’automne est de savoir si les fabricants de vaccins peuvent réellement regrouper un vaccin contre la grippe et un vaccin contre le coronavirus, si nous pouvons le faire, cela contribuera grandement à améliorer l’adoption du vaccin », a déclaré Ramirez.