Un ancien responsable du DOJ a agi dans le cadre de ses fonctions pour tenter d’annuler les élections de 2020, selon les avocats

L’ancien responsable du ministère de la Justice, Jeffrey Clark, a agi dans le cadre de ses fonctions officielles lorsqu’il a aidé le président de l’époque, Donald Trump, à tenter d’annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie, a déclaré lundi l’avocat de Clark alors qu’il cherchait à porter son affaire pénale devant un tribunal fédéral.

L’avocat Harry MacDougald a présenté ces arguments devant le juge de district américain Steve Jones, qui a rejeté une tentative similaire du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, visant à déplacer son cas du tribunal d’État au début du mois. Contrairement à Meadows, Clark n’était pas présent à sa propre audience et n’a pas témoigné à la barre des témoins.

Clark et Meadows, ainsi que Trump et 16 autres personnes, ont été accusés dans le comté de Fulton d’avoir participé à un vaste projet visant à annuler la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle et à maintenir le républicain Trump au pouvoir. Les 19 accusés ont plaidé non coupables.

L’acte d’accusation indique que Clark a écrit une lettre après les élections de novembre 2020 dans laquelle il indiquait que le ministère de la Justice avait « identifié des préoccupations importantes qui pourraient avoir eu un impact sur le résultat des élections dans plusieurs États, y compris l’État de Géorgie » et avait demandé aux hauts responsables du ministère de la signer. et envoyez-le au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, et aux dirigeants législatifs de l’État. Clark savait à l’époque que cette déclaration était fausse, selon l’acte d’accusation.

Selon l’acte d’accusation, de hauts responsables du ministère ont dit à Clark que l’affirmation centrale de sa lettre était fausse, qu’il n’avait pas le pouvoir de faire cette affirmation et que cela ne relevait pas du rôle du ministère, ont écrit les procureurs dans leur réponse.

MacDougald, abordant la réaction des fonctionnaires à la lettre de Clark, a qualifié leur objection de désaccord entre avocats. Selon MacDougald, perdre une dispute ne signifie pas qu’un acte criminel a été commis.

« Ce que je dis, c’est que les avocats peuvent être en désaccord sur ce point sans être mis en prison », a déclaré MacDougald lundi.

Jones a demandé à MacDougald si quelqu’un qui occupait les deux rôles que Clark occupait à l’époque – procureur général adjoint supervisant la division de l’environnement et des ressources naturelles et procureur général adjoint par intérim pour la division civile – avait le pouvoir de s’adresser directement au président sans d’abord s’adresser au président. par l’intermédiaire du ministère de la Justice.

S’il est contacté par le président, a répondu MacDougald, alors oui.

Les procureurs ont fait valoir que les deux rôles de Clark ne lui donnaient aucune autorité sur les élections ou les enquêtes criminelles.

MacDougald a noté que le ministère de la Justice enquêtait déjà sur des allégations de fraude électorale avant que Clark ne s’implique.

«Le Rubicon avait déjà été franchi», a déclaré MacDougald.

Clark est l’un des cinq accusés qui cherchent à porter leur affaire devant la Cour fédérale. Même si la décision contre Meadows pourrait signifier une bataille difficile pour Clark et les autres, Jones a clairement indiqué qu’il évaluerait chaque cas individuellement.

On ne savait pas quand Jones gouvernerait. Il a rendu sa décision dans l’affaire Meadows une semaine et demie après l’audience.

Les effets pratiques du passage à un tribunal fédéral seraient un pool de jurés qui comprendrait une zone plus large que le comté majoritairement démocrate de Fulton et un procès qui ne serait ni photographié ni télévisé, car les caméras ne sont pas autorisées à l’intérieur des salles d’audience fédérales. Mais cela n’ouvrirait pas la porte à Trump, s’il est réélu en 2024, ou à un autre président, pour accorder des grâces, car toute condamnation aurait toujours lieu en vertu de la loi de l’État.

La loi autorisant les agents fédéraux à porter une affaire devant un tribunal fédéral « est conçue pour protéger l’autorité fédérale légitime de l’ingérence étatique et locale, et non pour offrir un forum fédéral aux individus qui ont ouvertement cherché à abuser du poids de l’autorité fédérale pour s’immiscer dans les affaires de l’État. contrôle », ont écrit les procureurs dans un dossier déposé avant l’audience de Clark.

Meadows, qui fait appel de la décision de Jones, est venu à la barre et a témoigné pendant près de quatre heures le mois dernier, répondant aux questions de son propre avocat, d’un procureur et du juge. Il a évoqué ses fonctions de dernier chef de cabinet de Trump et a parfois eu du mal à se rappeler les détails des deux mois qui ont suivi les élections de novembre 2020.

Clark a été identifié comme l’un des six co-conspirateurs anonymes dans un acte d’accusation déposé par le conseiller spécial Jack Smith accusant Trump d’avoir cherché à annuler illégalement les résultats des élections de 2020 et à bloquer le transfert pacifique du pouvoir à Biden. Il n’a pas été inculpé dans cette affaire.

Des agents fédéraux ont fouillé la maison de Clark en Virginie à l’été 2022, et une vidéo est apparue de lui debout dans son allée, menotté et sans pantalon.

