Un ancien responsable du district de Joliet Park se rend à la police et évite la prison dans une affaire criminelle – Shaw Local

Un ancien directeur financier du district de Joliet Park accusé d’avoir abusé d’une carte de crédit du district du parc lors de matchs de baseball et de concerts a pu éviter la prison après s’être rendu à la police et avoir déposé une caution de 10 000 $ pour sa libération.

Jeudi à midi, Matt Pehle a été placé en garde à vue après s’être rendu au département de police de Joliet pour crime d’entreprise de crimes financiers continus, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

L’acte d’accusation identifie 24 dépenses par carte de crédit allant d’un achat non spécifié de 101,56 $ lié au groupe de rock The Avett Brothers à 697 $ dépensé pour le Chicago Symphony. Sont également répertoriés quatre achats distincts liés aux Chicago Cubs allant de 384 $ à 515 $. — Acte d’accusation contre Matt Pehle

Pehle a été libéré après avoir déposé une caution en espèces de 10 000 dollars, a déclaré English.

Un acte d’accusation contre Pehle a identifié des billets pour les matchs des Cubs, la comédie musicale « Hamilton » et l’Orchestre symphonique de Chicago parmi divers achats effectués avec une carte de crédit du district du parc.

Pehle a été directeur financier du district du parc d’avril 2013 à décembre 2019.

L’enquête qui a conduit à l’arrestation de Pehle a commencé à 10 h 36 le 12 janvier, lorsque des agents ont répondu au district de Joliet Park, 3000 W. Jefferson St., pour un rapport de vol, a déclaré English.

Les responsables du parc ont rapporté qu’entre avril 2013 et décembre 2019, ils pensaient que Pehle avait « exécuté plusieurs achats non autorisés » avec une carte de crédit du district du parc qui n’était pas liée aux affaires du district du parc, a déclaré English.

English a déclaré qu’une « enquête approfondie » avait été ouverte par la division des enquêtes du département de police, qui avait abouti à une inculpation le 3 mai.

Après que Pehle ait quitté son poste de directeur financier du district du parc, il est devenu directeur financier du district de Forest Preserve du comté de Will. Il a été mis en congé de ce poste en janvier 2021, alors que des rapports sur l’enquête du district du parc faisaient surface. Il a finalement été licencié.

Deux décomptes distincts répertorient 602 $ d’achats non spécifiés dépensés pour « Star Wars » le 6 juin 2018, à peu près au moment où la journée « Star Wars » a eu lieu au centre-ville de Joliet.

Les autres dépenses comprennent un Airbnb, Six Flags Great America et un achat non spécifié de 282 $ lié à Bob Dylan.

Le dernier achat, le 13 novembre 2019, est répertorié comme un « achat de Beer Temple pour 132,20 $ ». Il y a un magasin de bière artisanale avec une salle de robinet à Chicago appelée The Beer Temple.