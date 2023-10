Un responsable du Département d’État ayant plus d’une décennie d’expérience au sein du bureau de l’agence qui supervise les ventes d’armes américaines a démissionné cette semaine, citant ce qu’il a appelé le « soutien aveugle » des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas et sa « fourniture continue d’armes mortelles au Hamas ». Israël. »

Josh Paul, qui a été directeur des affaires du Congrès et des affaires publiques au Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État pendant plus de 11 ans, a publié une lettre sur son démissiondaté de mercredi, sur LinkedIn.

Dans la lettre, rapportée pour la première fois par HuffPostPaul a écrit que l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël était une « monstruosité » et a critiqué l’aide de l’administration Biden au pays.

« Je pars aujourd’hui parce que je crois que dans notre démarche actuelle en ce qui concerne la fourniture continue – voire élargie et accélérée – d’armes meurtrières à Israël – j’ai atteint la fin de ce marché », a-t-il écrit.

« Je crois au plus profond de mon âme que la réponse qu’Israël est en train de prendre, et avec elle le soutien américain à la fois à cette réponse et au statu quo de l’occupation, ne fera que conduire à des souffrances de plus en plus profondes à la fois pour Israël et pour le reste de l’occupation. peuple palestinien, et ce n’est pas dans l’intérêt américain à long terme », a écrit Paul. « La réponse de cette administration – et d’une grande partie de celle du Congrès également – ​​est une réaction impulsive fondée sur le biais de confirmation, la commodité politique, la faillite intellectuelle et l’inertie bureaucratique. »

« C’est-à-dire que c’est extrêmement décevant et totalement sans surprise », a-t-il ajouté. « Des décennies de cette même approche ont montré que la sécurité et la paix ne mènent ni à la sécurité, ni à la paix. Le fait est qu’un soutien aveugle à un camp est destructeur à long terme pour les intérêts des peuples des deux camps. Je crains que nous ne répétions les mêmes erreurs que celles que nous avons commises au cours des dernières décennies, et je refuse d’en faire partie plus longtemps.

Paul a déclaré qu’il avait « des liens personnels profonds avec les deux parties au conflit » et il a rédigé son mémoire de maîtrise sur le contre-terrorisme israélien et les droits civils. Il a également déclaré qu’il avait travaillé pour le coordinateur américain de la sécurité, « vivant à Ramallah tout en faisant progresser la gouvernance du secteur de la sécurité au sein de l’Autorité palestinienne et en assurant la liaison avec le [Israel Defense Force] ».

« Je reconnais et je suis encouragé de voir les efforts déployés par cette administration pour tempérer la réponse d’Israël, notamment en plaidant pour la fourniture de fournitures de secours, d’électricité et d’eau à Gaza, ainsi que pour un passage sûr », a-t-il écrit. « Dans mon rôle dans le [Bureau of Political-Military Affairs]Toutefois, mes responsabilités résident essentiellement dans le domaine des transferts d’armes. Et c’est pourquoi j’ai démissionné du gouvernement américain et du Premier ministre.»

Un porte-parole du Département d’État a refusé de commenter les questions de personnel lorsqu’on lui a demandé une réponse à la lettre de Paul.

La lettre de démission de Paul a été publiée sur Linkedin le jour du dernier voyage du président Joe Biden en Israël, au cours duquel il a réaffirmé son soutien au pays et a déclaré qu’il envisageait de demander au Congrès un « programme de soutien sans précédent pour la défense d’Israël ». Biden a également annoncé un nouveau financement américain de 100 millions de dollars pour l’aide humanitaire à la bande de Gaza et à la Cisjordanie.

Lors de son discours à Tel Aviv, Biden a déclaré qu’un « groupe terroriste à Gaza » était apparemment responsable de l’explosion meurtrière dans un hôpital géré par des chrétiens dans la ville de Gaza, qui aurait tué des centaines de personnes.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui avait fait croire que les Israéliens n’étaient pas à l’origine de l’explosion de l’hôpital, Biden a répondu : « Les données m’ont été montrées par mon ministère de la Défense. » Il n’a fourni aucune preuve à l’appui.

NBC News avait précédemment rapporté que les États-Unis disposaient d’une évaluation indépendante selon laquelle il s’agissait d’une roquette du groupe du Jihad islamique palestinien qui avait raté son tir et touché l’hôpital de Gaza, selon deux hauts responsables américains.

Cela correspondrait à la cause de l’explosion, selon les responsables israéliens. Les responsables palestiniens de la santé et le Hamas ont imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, qui, selon eux, a tué près de 500 personnes.

L’administration Biden devrait soumettre cette semaine au Congrès une demande de financement supplémentaire susceptible de porter sur 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, ont déclaré mercredi à NBC News un législateur et deux sources au courant de la demande. Le reste de la demande comprendra environ 40 milliards de dollars pour fournir une aide à Israël, à Taiwan et à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Après son voyage en Israël, Biden devrait prononcer un discours de politique étrangère aux heures de grande écoute jeudi soir, au cours duquel il devrait aborder la réponse de l’administration aux attaques terroristes du Hamas contre Israël et à la guerre de la Russie en Ukraine.

Jeudi matin, plus de 3 700 personnes ont été tuées et plus de 13 000 blessées à Gaza. En Israël, 1 400 personnes ont été tuées et 3 500 blessées.