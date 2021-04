Le président Joe Biden marque jeudi 100 jours en fonction, une période jusqu’ici caractérisée par d’importantes dépenses de relance pour sortir les États-Unis de la crise de la pandémie de Covid. Biden dévoilera plus de détails sur les dépenses relatives aux investissements dans l’éducation et la garde d’enfants lors de son discours au Congrès mercredi soir.

Jusqu’à présent, les marchés ont pris le prix de plus de mille milliards de dollars. Le S&P 500 a augmenté de 10% depuis son inauguration.

Nathan Sheets, économiste en chef chez PGIM Fixed Income et ancien sous-secrétaire au Trésor pour les affaires internationales sous l’ancien président Barack Obama, dit que les investisseurs regardent au-delà du coût de la manne potentielle.

« Les marchés sont très concentrés sur la relance associée à ces 2 000 milliards de dollars et sont beaucoup moins concentrés sur le prix », a déclaré Sheets mardi à « Trading Nation » de CNBC.

« Ils s’attendent à ce que cette relance, associée à l’épargne refoulée dans le secteur des ménages, puis à la confiance dans la normalisation des esprits animaux, car les gens sont en mesure de revenir à des types de dépenses plus normaux, ce qui entraînera un rythme très soutenu de aux États-Unis cette année. Franchement, cela ne me surprendrait pas si nous voyions une croissance avec une poignée de 7% en 2021, et les marchés aiment vraiment ça », a-t-il déclaré.

L’estimation de Sheets est plus optimiste que le consensus. Les analystes s’attendent à ce que le PIB augmente de 6,3% en 2021, selon les estimations de FactSet, un rebond après une baisse de 3,5% en 2020.

Pourtant, l’administration Biden et les marchés ont leur juste part de défis à relever. Sheets dit que la politique étrangère, en particulier l’approche des États-Unis à l’égard de la Chine, reste un point d’interrogation et il pense que l’administration devra «tracer une troisième voie» pour traiter des problèmes tels que la propriété intellectuelle et les pratiques commerciales internationales déloyales.

Les modifications des impôts sur les plus-values ​​pourraient également être un choc pour les marchés, dit Sheets.

«C’est vraiment là que l’administration devrait faire très attention. Les gains en capital ont eu des taux d’imposition plus bas pendant une génération afin d’inciter les investissements, la création d’entreprises et, en fin de compte, une croissance plus forte de l’économie. Maintenant, je pense qu’il est possible de réévaluer, mais j’espère et franchement je m’attendrais à ce que ce soit quelque chose dont le Congrès débattra de manière approfondie », a-t-il déclaré.

On s’attend à ce que Biden augmente les impôts sur les plus-values ​​sur les personnes ayant un revenu de plus d’un million de dollars, augmentant le taux maximal de 20% à près de 40%.

L’inflation est déjà dans l’esprit des investisseurs, mais le temps nous dira si ce sera une menace réelle, dit Sheets.

« Au cours du second semestre de cette année, étant donné que nous avons cette croissance du PIB exceptionnellement forte, nous sommes susceptibles de voir des périodes où la demande globale dépasse l’offre globale et où il y a des pénuries et des goulots d’étranglement et des pressions sur les prix associés à cela », at-il mentionné. « La question clé pour l’économie, la Fed et les marchés est ce qui se passera en 2022. Dans quelle mesure ces hausses de prix sont-elles persistantes? »

Sheets prédit que l’inflation diminuera à 2% en 2021 et tombera peut-être en dessous de ce niveau, ce qui indiquerait qu’il n’y a pas de «problème inflationniste durable». L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,3% en mars par rapport à l’année précédente, selon le ministère du Travail. L’indice des prix à la production a augmenté de 4,2%, son plus important gain d’une année à l’autre depuis septembre 2011.

Avertissement