Un ancien responsable du renseignement cité dans une lettre suggérant que les allégations de trafic d’influence par la famille de Joe Biden découlaient de la désinformation russe a déclaré au National Review qu’il n’avait jamais vu ni signé le document.

Le média a découvert l’écart en sollicitant les commentaires des 51 personnes énumérées dans la lettre pour savoir si leur évaluation avait changé à la lumière de la confirmation que le fils de Biden, Hunter Biden, faisait l’objet d’une enquête du FBI depuis plus d’un an.

National Review a déclaré que lorsqu’il a contacté Gregory Treverton, ancien président du National Intelligence Council, il a apparemment mal compris la question, en disant: «C’est la première fois que j’en ai vu, mais heureux de signer.» Lorsque le journal a précisé qu’il avait déjà été désigné comme signataire, il a déclaré qu’il n’avait jamais vu la lettre mais qu’il aurait signé s’il avait reçu la demande. Il a fait cette déclaration bien qu’il ait reconnu qu’il n’avait pas « Regardé » l’enquête fédérale sur Hunter Biden.

La réponse aléatoire de Treverton et le fait que son nom ait été utilisé à tort pour ajouter du poids à la lettre peuvent saper la crédibilité d’une technique de plus en plus populaire utilisée par d’anciens fantômes américains pour influencer l’opinion publique et fournir du fourrage aux récits des médias grand public. Une lettre similaire signée par des dizaines d’anciens responsables de la CIA et d’autres agences de renseignement a été déployée le mois dernier pour montrer que les experts de la sécurité nationale ont convenu que le président Donald Trump devrait abandonner son combat juridique pour les élections du 3 novembre et admettre que Biden avait gagné.

Comme dans le cas de la lettre précédente, datée du 19 octobre, CNN et d’autres médias ont clamé le consensus des experts en sécurité pour soutenir leurs affirmations, arguant que Trump n’avait pas de cas de fraude légitime pour annuler la victoire électorale de Biden déclarée par les médias. . Mais les affirmations dans la lettre précédente étaient encore plus douteuses lorsque Hunter Biden lui-même a annoncé la semaine dernière qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale.

Les anciens chefs de la CIA Mike Hayden et John Brennen figuraient parmi les signataires de la lettre, tout comme l’ancien directeur du renseignement national James Clapper. Leur argument sans fondement selon lequel Moscou était probablement derrière les allégations contre les Bidens a été utilisé par les médias comme justification pour rejeter les scoops d’octobre du New York Post documentant le trafic d’influence présumé de la famille.

Les signataires ont admis qu’ils n’avaient aucune preuve que les courriels cités par le Post n’étaient pas authentiques, mais ont suggéré que le trésor de données trouvées sur un ordinateur portable appartenant prétendument à Hunter Biden cadrait avec le programme de la Russie visant à discréditer l’adversaire de Trump. Ils ont affirmé que les e-mails avaient « Les marques classiques » d’une campagne de désinformation russe. Les ex-fantômes ont également ignoré d’autres preuves apportées contre les Bidens, y compris les commentaires officiels d’un ancien partenaire commercial, Tony Bobulinski.

Le grand nombre de signataires a été utilisé pour revendiquer une forte crédibilité pour les allégations contenues dans la lettre. «Le vrai pouvoir ici, cependant, est le nombre d’officiers de la communauté du renseignement au niveau opérationnel qui veulent que le peuple américain sache qu’une fois de plus, les Russes s’ingèrent», l’ancien assistant de Brennan, Nick Shapiro, a tweeté à l’époque.

Joe Biden a cité la lettre lors de son dernier débat avec Trump, affirmant qu’il y avait «50 anciens agents du renseignement national qui ont dit que ce dont il m’accusait était une usine russe.»

Le National Review a déclaré qu’il n’était pas en mesure jusqu’à présent de déterminer si l’un des 50 autres signataires énumérés dans la lettre avait été inclus sans en avoir été informé.

