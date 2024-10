Un ancien responsable des élections en Virginie poursuit le procureur général de l’État

Un responsable électoral de Virginie qui a fait face à des accusations criminelles, abandonné plus tard, suite à un décompte bâclé des voix lors de l’élection présidentielle de 2020, il a poursuivi jeudi le procureur général de l’État, alléguant des poursuites malveillantes.

Michele White affirme dans le procès déposé devant le tribunal fédéral de Richmond que sa poursuite par le procureur général républicain Jason Miyares a été « célébrée » par les partisans de l’ancien président Donald Trump qui a allégué une fraude dans le décompte des voix et « par ceux qui sont associés au « Stop ». le mouvement Steal’ comme une validation de leur message. Le procès demande des dommages et intérêts pécuniaires non précisés.

Le bureau du procureur général, dans une déclaration écrite, a déclaré que « le procès est erroné sur le plan des faits et de la loi. Le bureau du procureur général espère que cette affaire sera rejetée devant les tribunaux.»

White était le registraire du comté de Prince William, le deuxième comté le plus peuplé de Virginie, en 2020. Miyares a inculpé White en 2022 pour conduite corrompue, avoir fait une fausse déclaration et négligé délibérément son devoir pour des erreurs dans le décompte des voix du comté en 2020.

À l’époque, il y avait peu d’explications dans les documents judiciaires ou de la part des responsables publics sur ce qui n’allait pas exactement avec le décompte des voix. L’affaire pénale contre White s’est désintégrée et, en janvier, les procureurs ont abandonné toutes les charges retenues contre White.

C’est alors que les responsables électoraux du comté de Prince William a finalement révélé ce qui n’allait pas dans le décompte. Lors de la course à la présidentielle, le comté a par erreur sous-estimé Joe Biden de 1 648 voix et surestimé le décompte de Trump de 2 327. L’erreur de 3 975 voix dans la marge de victoire était sans importance dans un concours que Biden a remporté par 450 000 voix en Virginie et plus de 60 000 voix dans le comté de Prince William.

Les résultats étaient moins bons dans une course au Sénat américain et dans une course au Congrès.

Le successeur de White au poste de registraire du comté, Eric Olsen, a déclaré que la majorité des erreurs se produisaient dans des « circonscriptions divisées », dans lesquelles une circonscription abrite deux districts du Congrès. Le système électoral du comté n’a pas divisé le vote présidentiel par circonscription du Congrès. Le système étatique exigeait qu’ils soient divisés de cette façon. Les erreurs se sont produites en essayant de conformer les données du comté aux exigences de l’État, a déclaré Olsen.

Le procès de White affirme qu’elle a été injustement diabolisée même si elle n’était pas personnellement responsable des erreurs, et que ses poursuites ont été utilisées pour justifier l’existence de l’unité d’intégrité électorale de Miyares et apaiser sa base républicaine.

« Miyares a fait campagne en promettant d’enquêter sur les soi-disant menaces à l’intégrité électorale et de lutter contre la « fraude électorale », faisant écho aux appels plus explicites d’extrémistes politiques qui remettent sans fondement en question l’intégrité et la validité des élections de 2020 », affirme le procès.

Corey Stoughton, l’un des avocats de White, qui travaille avec un groupe appelé Protect Democracy pour intenter cette action en justice, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que les poursuites contre White « ont créé une justification pour que les électeurs continuent d’être trompés » sur la légitimité des élections de 2020.

L’affaire contre White était la seule poursuite pénale engagée par l’Unité d’intégrité électorale, que Miyares a formée en 2022.